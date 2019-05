Reyes pide calma a Colombia contra Tahití: ganar antes que golear

La realidad de depender solo de una victoria para avanzar a la segunda ronda del Mundial Sub 20 puede llegar a traicionar.

Es cierto que se trata del más débil rival del grupo A, que ya Polonia, que perdió en el debut contra Colombia (2-0) le hizo cinco goles, que es La Cenicienta del torneo. Pero aún siendo tan débil como parece, juega su partido, hace su propia cuenta y puede volverse un peligro en cualquier momento. Por eso el DT, Arturo Reyes, pide tranquilidad: “Es importante tener calma para marcar el primer gol, no nos podemos desesperar”, dice. Después vendrán los otros, pero si no entra el primero, no habrá más Mundial.



“Nuestra filosofía de trabajo es el respeto por el rival porque es el que nos hace crecer, es una ayuda para nosotros porque eleva nuestro nivel. Ahora tenemos la opción de ganar y de seguir creciendo en nuestro juego, en el partido anterior tuvimos muchas dificultades que debemos superar.

Debemos enfrentarlos con seriedad”, les dice a sus impetuosos muchachos.







El rival es débil, pero tiene una lejana opción de clasificarse entre los mejores que puede sonar descabellada pero es la de ellos: “lo principal es respetar a Tahití y una forma de hacerlo es mantener lo que hemos hecho. No hay que dejarlos subir, cualquier rival que encuentra un gol tempranero hace todo más difícil así que trabajaremos el partido poco a poco”, anuncia.



Alguien quiere saber si prefiere a Uruguay o a otro en la segunda fase, si le suena más un europeo… Él corta todo: “Aquí la principal atención debe ser lo que hagamos nosotros contra Tahití, qué tipo de desafío presentan y qué les vamos a proponer para doblegar a un equipo sin fortuna en estos juegos, cómo mostrar nuestro juego.



Aunque… sería lindo evitar viajes, por supuesto: “Quedaría bien no movernos tanto, el viaje después del partido contra Polonia fue de más de cuatro horas, sumando el desplazamiento al lugar de entrenamiento, es largo. Ojalá nos podamos quedar en Lublin”, confiesa.



En fin. Que lo urgente no distraiga de lo importante que es Tahití, este miércoles, 1:30 p.m. hora colombiana. Después habrá tiempo para todo lo demás…