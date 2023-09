Revelan situación de Cuadrado: ¿cambio fue por lesión o por decisión?

La Selección Colombia venció 1-0 a Venezuela en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026 y, aunque dejó dudas, cumplió el objetivo más urgente.

Entre esas sombras uno de los salpicados fue quien portó la cinta de capitán en el arranque, el experimentado Juan Guillermo Cuadrado.

​

​El hombre del Inter de Milán apenas tuvo proyección partiendo de una posición de interior y tras el descanso ni siquiera salió al campo pues su lugar fue ocupado por Jorge Carrascal, la gran figura del compromiso.

​

Inicialmente se habló de una molestia física que habría provocado su salida y la apuesta, por fortuna exitosa, por un jugador que apenas se alcanzó a bajar del avión desde Rusia y tuvo un partido redondo.

​

¿Está lesionado Cuadrado? ¿Es para preocuparse? El periodista René Wedeking, de Win Sports, explicó la situación: "tiene una sobrecarga, que la van a manejar", aseguró, aludiendo a que estará en los planes para el partido del próximo martes, en Santiago, contra Chile.

​

Sin embargo, según la fuente, esa no es la razón por la cual salió del campo tras el descanso: "fue una decisión táctica" de Néstor Lorenzo, afirmó.

​

El argentino entendió que necesitaba ajustar su medio campo para no seguir atacando de manera inconexa y Carrascal le solucionó los inconvenientes. No fue un buen partido de Cuadrado, pero no por culpa de una lesión. Esta vez el jefe ganó la apuesta.