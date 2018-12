Así les fue el fin de semana a los jugadores en órbita de la Selección

Con el inicio de la Bundesliga ya empezó todo el fútbol en Europa y Suramerica. Por ende, los colombianos regados por el mundo y en la órbita de la Selección ya están en acción y esperan por el llamado de Arturo Reyes para los siguientes partidos amistosos.



Este es un resumen de lo que pasó con ellos este fin de semana, que hasta el momento deja más preocupaciones que buenas sensaciones.

David Ospina (Nápoles): este fin de semana debutó con el Nápoles en la victoria 3-2 sobre Milan. El primer partido del colombiano estuvo difícil y, aunque no tuvo injerencia en los goles, sí tuvo algunas buenas intervenciones.



Camilo Vargas (Cali): por su lesión no estuvo convocado para el partido entre Cali y Rionegro Águilas.



José Cuadrado (Once Caldas): tuvo poca acción en el partido contra Chicó y lideró a su equipo a la victoria 3-1 contra.



Iván Arboleda (Banfield): una vez más, el guardameta tuvo importantes atajadas para su equipo, que empató 1-1 contra Vélez.

Defensas:

Cristian Zapata (AC Milan): el defensa vallecaucano no jugó con Milan en el partido contra Nápoles.



Oscar Murillo (Pachuca): el quindiano no participó de la victoria de su equipo por 2-0 contra el Puebla.



Yerry Mina (Everton): aún no debuta con Everton, que este fin de semana empató 2-2 con el Bournemouth. Sigue lesionado de su pie.



Dávinson Sánchez (Tottenham): juega este lunes contra el Manchester United.



William Tesillo (León): sigue con su buen presente en México y el domingo participó en la victoria 1-2 contra Toluca.



Bernardo Espinosa (Girona): contra el Real Madrid jugó los 90 minutos, pero su equipo perdió 1-4.



Jeison Murillo (Valencia): contra el Espanyol tampoco tuvo participación y sigue sin jugar en esta temporada.



Santiago Arias (Atlético de Madrid): no participó en el partido contra Rayo Vallecano, que los ‘colchoneros’ ganaron por 1-0.



Johan Mojica (Girona): sigue lesionado y no participó en el partido contra el Real Madrid.

Volantes:

Wilmar Barrios (Boca Juniors): jugó los 90 minutos del encuentro frente a Huracán y tuvo buenas participaciones en un solitario mediocampo en vocación defensiva.



Carlos Sánchez (West Ham): fue titular por primera vez en la Premier League, pero su equipo cayó con Arsenal 3-1.



Mateus Uribe (América): tuvo 25 minutos para mejorar su actuación en la Liga de México, que no anda en su mejor momento. Su equipo empató 2-2.



Abel Aguilar (Sin equipo)



James Rodríguez (Bayern Múnich): en el inicio de la Bundesliga, Bayern venció 3-1 al Hoffenheim y el colombiano participó los últimos 7 minutos.



Juan Cuadrado (Juventus): no participó en el partido entre la ‘Vecchia signora’ y Lazio. Su equipo ganó 2-0.



Jefferson Lerma (Bournemouth): aun no debuta en la Premier League.



Juan Fernando Quintero (River Plate): el volante colombiano mantuvo su puesto como titular y actuó los 90 minutos en el 0-0 contra Argentinos Juniors.



José Izquierdo (Brighton): estuvo ausente en la derrota de su equipo contra Liverpool por 0-1.



Edwin Cardona (Boca Juniors): no fue titular contra Huracán, pero ingresó a los 70 minutos en el empate 0-0.

Delanteros:

Falcao García (Mónaco): jugó los 90 minutos en la derrota 1-2 de su equipo contra el Bordeaux.



Carlos Bacca (Villarreal): no fue titular, pero ingresó para los últimos 28 minutos en el empate 0-0 contra Sevilla.



Luis Muriel (Sevilla): no jugó en el empate 0-0 contra Villarreal.



Miguel Borja (Palmeiras): no participó en el 0-0 del ‘verdao’ contra el Internacional, por el Brasileirao.



Duván Zapata (Atalanta): juega este lunes contra Roma a la 1:30 p.m.