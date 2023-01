Colombia pasó a siguiente ronda: resultados y posiciones finales

Se definió el Grupo A con victorias de Brasil y de Colombia en sus respectivos compromisos contra Paraguay y Argentina, mientras Perú, sin unidades descansaba y se despedía del Sudamericano sin pena ni gloria. Con un gol de Juan David Fuentes con complicidad de Franco Herrera, los colombianos se quedaron con el último tiquete de tres posibles para decir presente en el Hexagonal Final. Por su parte, Javier Mascherano con el combinado argentino firmaron la peor participación de una selección albiceleste en la historia de los Sudamericanos Sub-20 que se lleva disputando desde 1958.



Brasil y Paraguay, duelo de clasificados, luchando por ver quién quedaría con el primer puesto dejó a los brasileños sembrados en la cima con goles de Stenio y Ronald Cardoso para remontar el tanto de Kevin Pereira.

Resultados de la quinta fecha del Grupo A:



Brasil 2-1 Paraguay (finalizado)

Colombia 1-0 Argentina (finalizado)



Tabla de posiciones finales del Grupo A:



1. Brasil 10 pts (+6)

2. Colombia 8 pts (+2)

3. Paraguay 7 pts (+1)

4. Argentina 3 pts (-3)

5. Perú 0 pts (-6)



En el Hexagonal Final, así quedarían los cruces iniciales parcialmente:



Brasil vs Chile

​Colombia vs Uruguay

Paraguay vs Ecuador