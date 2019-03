Dávinson y Morelos, de clásico: agenda de jugadores de Selección

Los jugadores de la Selección Colombia han vuelto a sus clubes después de la fecha FIFA, algunos con lesiones, como Yerry Mina, y otros con clásicos a la vista, como Dávinson Sánchez y Alfredo Morelos. Aquí repasamos la agenda del fin de semana:

David Ospina (Napoli)*

Roma vs. Nápoli

Calcio de Italia

Domingo 31, 8:00 a.m.

*Lesionado



Camilo Vargas (Cali)

Cali vs. Cúcuta

Liga I 2019

Domingo 31, 5:00 p.m.



Iván Arboleda (Banfield)

Boca Juniors vs. Banfield

Superliga Argentina

Viernes 29, 7:10 p.m.



Álvaro Montero

La Equidad vs. Tolima

Liga I 2019

Sábado 30, 2:00 p.m.



Helibelton Palacios (Nacional)

Nacional vs. Pasto

Liga I 2019

Sábado 30, 8:00 p.m.



Cristian Borja (Sporting de Lisboa)

Chaves vs. Sporting

Liga de Portugal

Sábado 30, 1:00 p.m.



Luis Orejuela

América Mineiro vs. Cruzeiro

Semifinal del Mineirao

Domingo 31, 2:00 p.m.



William Tesillo (León, MX)

Monarcas Morelia vs. Club león

Liga MX

Viernes 29, 8:00 p.m.



Yerry Mina (Everton)

*Lesionado

West Ham vs. Everton

Premier League

Sábado 30, 12:30 p.m.



Deiver Machado (Nacional)

Nacional vs. Pasto

Liga I 2019

Sábado 30, 8:00 p.m.



Jeison Murillo (Barcelona)

Barcelona vs. Espanyol

Liga de España

Sábado 30, 10:15 a.m.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Liverpool vs. Tottenham

Premier League

Domingo 31, 10:30 a.m.



Wilmar Barrios (Zenit)

Zenit vs. Orenburg

Premier League Rusia

6:00 a.m.



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Sin actividad el fin de semana



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Freiburg vs. Bayern Múnic

Sábado 30, 9:30 a.m.



Mateus Uribe (América)

América vs. Tigres

Liga MX

Sábado 30, 8:00 p.m.



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Leicester vs. Bournemouth

Premier League

Sábado 30, 10:00 a.m.



Yimmi Chará

Boa vs. A. Mineiro

Semifinal, Mineirao

Sábado 30, 4:00 p.m.



Luis Díaz (Junior)

Jaguares vs. Junior

Liga I 2019

Sábado 30, 4:00 p.m.



Sebastián Villa

Boca Juniors vs. Banfield

Superliga Argentina

Viernes 29, 7:10 p.m.



Falcao García (Mónaco)

Mónaco vs. Caen

Liga 1

Domingo 31, 8:00 a.m.



Alfredo Morelos (Glasgow Rangers)

Celtic vs. Rangers

Premier de Escocia

Domingo 31, 6:00 a.m.



Duván Zapata (Atalanta)

Parma vs. Atalanta

Calcio de Italia

Domingo 31, 5:30 a.m.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Fiorentina vs. Torino

Calcio de Italia

Domingo 31, 8:00 a.m.