Las dos caras de Carrascal: de héroe a villano en Selección Colombia

Dos caras, como el villano de Batman. Así identifican a Jorge Carrascal en Colombia por su cambio extremo, no precisamente para mejorar, en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El cartagenero se bajó del avión en Barranquilla horas antes de enfrentar a Venezuela, tras un viaje extenuante desde Rostov, en la frontera entre Rusia y Ucrania, que apenas le dio tiempo para dormir unas horas antes del pitazo inicial en el Metropolitano. Su demora derivó en la titularidad de Juan Guillermo Cuadrado, de gris partido en el debut nacional en las Eliminatorias.



Y así, con efecto de jet lag, ingresó en el segundo tiempo y fue el mejor de la cancha en la victoria 1-0, generando la jugada del gol de Santos Borré pero siendo socio de todos en el frente de ataque y hasta disponiendo de un par de opciones claras para alargar la ventaja. No pudo ser pero fue el mejor calificado, con 7.1, según Sofascore.



Y es que en 45 minutos metió dos pases clave, coronó 2 de 3 regates intentados, ganó 6 de 11 duelos y tuvo una precisión en el pase de 81 por ciento.

Carrascal en inicio de Eliminatorias Foto: Sofascore para Futbolred

Pero cuando descansó, se adaptó al horario y recuperó su sitio como titular, extrañamente todo cambió: el cartagenero fue el peor jugador en la cancha de Santiago, contando los 22 jugadores. Su promedio fue de apenas 6.4 puntos y en realidad reflejó lo que se vio en la cancha.



Carrascal jugó 58 minutos, dio solo un pase clave, no intentó regates y solo ganó 2 de 10 duelos. Lo que conservó fue una precisión del pase de 84 por ciento.

¿Cómo explicar semejante transformación? Primero, la cancha. El propio Juanfer Quintero dijo que no era una cancha para unas Eliminatorias y tenía razón, pues el maltrato por un concierto de Bruno Mars y en mal tiempo terrible en Santiago hacían que el césped tuviera canales, parches, fallidos intentos de siembra, espacios en los arcos sin pasto... en fin. Era un potrero. Y cuando eso pasa un jugador como el número 8, que se distingue por la precisión en el pase, la pared y el pique a campo abierto, definitivamente no tiene garantías.

La prueba es que el único jugador de 8 puntos en la visita de Colombia a Chile, fue el arquero, quien salvó al menos en cinco ocasiones su puerta.

Después pesaron detalles como el cansancio de tantas horas de aviones y aeropuertos acumulados y la desconexión en el medio campo colombiano, en el que Matheus Uribe no fue nunca el hombre en el que se podía descargar la pelota para saltar líneas hacia el arco rival, y los talentosos de arriba, como Díaz o Arias, incluso Borré, en ese campo horrible también acabaron borrados.

Pero el que sale en la foto de los villanos es Carrascal y, en rigor, su cambio para mal fue elocuente. A su favor varios detalles: es absolutamente indiscutible para el técnico Néstor Lorenzo, quien lo tiene como uno de los de más minutos bajo su mando; con 25 años es presente y futuro y esa necesidad de recambio le garantiza su espacio en la convocatoria; puede que otros creativos como James y Quintero puedan ser salida de emergencia, pero ninguno ofrece vértigo, juego a la misma velocidad de Díaz, pegada y pase como él.



Ahora lo único que hace falta es que vengan Uruguay y Ecuador y llegue su revancha. Es su primera Eliminatoria y es normal que el debut pese. Pero ya pasó. La cara que conviene es la de Barranquilla. Esa es la foto que sirve.