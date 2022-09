Vieja guardia mundialista, apuesta de Lorenzo en Colombia: ¿le salió?

A todas las oficina del mundo llegan los nuevos jefes a ejercer autoridad con sus amigos. Ese es el golpe que deben encajar aquellos que no están en su mismo bando. Es la condena del enemigo.

Por eso no sorprende que en su primera alineación titular, Néstor Lorenzo hubiera dispuesto a seis mundialistas, hombres con largo proceso en la Selección Colombia y a quienes ayudó a dirigir en las citas de Brasil 2014 y Rusia 2018. En la victoria 4-1 fueron inicialistas David Ospina, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao. Solo hubo cuatro caras nuevas para el DT pero no para el equipo: Daniel Muñoz, Andrés Llinás, Jhon Lucumí y Luis Díaz.



Gemían las redes sociales: "¡los mismos con las mismas!", "bienvenidos a la renovación", "el premio a los que nos eliminaron de Catar"... y así, con una calibre ascendente, eran las voces de inconformidad. "Los jugadores más grandes son importantes para consolidar a los jóvenes. No es lo mismo si no están estos muchachos, que tienen experiencia y fueron los encargados de llevar a esta Selección Colombia a lo más alto, ya que les quitan la presión a los jóvenes. Para mí, eso estaba claro, pero uno no sabe hasta que sucede", decía el DT sobre sus razones para no correr riesgos", decía el DT, justificándose un poco.



Pero más allá de las discusiones del momento, vale la pena preguntarse: ¿acertó Lorenzo al jugarse por los conocidos contra un rival tan débil y limitado? La respuesta es Depende. Unos sí que le fueron fieles y hasta lo sorprendieron. Otros, en cambio, dejaron una gran duda sobre sus futuras convocatorias.

Los aciertos





Jefferson Lerma, el mejor de la cancha



No apareció Wilmar Barrios y eso produjo entre extrañeza y desconcierto. Pero Lerma, el hombre de la Premier League (Bournemouth), justificó su roce internacional, su experiencia mundialista y su condición de titular indiscutible en su club para lucirse contra un rival que le dio espacio. Comparándolo con el habitual hombre del Zenit, fue más preciso a la hora de sacar al equipo y apareció en prácticamente todos los sectores de la cancha. 12 recuperaciones, 92 por ciento de precisión en el pase, y 5 de 6 duelos ganados, según datos de Sofascore, resumen su presentación. ¿Ha puesto a pensar al DT? Sin duda alguna.

Jefferson Lerma, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

​

James, sorprendente



El 10 venía con menos de 100 minutos de juego en ese semestre y ese era el sustento de cientos de miles de desconfiados, que nunca entendieron su convocatoria. "Lo de James me sorprendió incluso a mí... Sabemos que no está en su mejor momento en continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene. Tuvo una actitud muy buena, como todo el equipo, eso nos alegra", dijo Lorenzo.



¿Todavía cree que es una percepción? Los datos de Sofascore despejan dudas: 91 por ciento de acierto en los pases, dos intentos y una opción de gol creada, que terminó en gol. Sumado a eso, siempre que tocó la pelota algo pasó: le hizo un gran pase a Falcao, uno más a Díaz, se asoció bien con Cuadrado... Fue uno de los más destacados

James Rodríguez, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

Johan Mojica, dueño del puesto



No hay que perder de vista que Guatemala no fue un rival que exigiera en defensa y que eso le permitió al lateral izquierdo una proyección permanente y eficaz. El hombre del Villarreal también exhibió su buen estado físico y se mostró siempre ante un Luis Díaz que no lo explotó más. Sus números son muy aceptables: 97 pro ciento de precisión en el pase, tres pases clave y una opción creada.

Johan Mojica, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

Mucho por mejorar...





Juan Cuadrado, bien y mal



Pasaron tres entrenadores y dos Mundiales y fue el imprescindible, el que nadie nunca tocaba, el polifuncional, el que cumplía siempre al más alto nivel. Pero pasaron los años y la crisis de Juventus y, más que nada la eliminación del Mundial de Catar, y todo el peso empezó a caer sobre él. No se puede decir que lo hizo mal contra Guatemala pero tampoco estuvo a su nivel: cuatro recuperaciones y tres pases clave (la asistencia en gol de James), pero un porcentaje de efectividad en el pase que llegó apenas a 88 por ciento. En su contra jugó que su reemplazo, Luis Sinisterra, no solo anotó sino que generó mucho más peligro por la derecha.

Juan Cuadrado, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

Matheus Uribe, en deuda



Suena raro decirlo a la luz de las estadísticas: 2 asistencias, 3 pases clave y 89 por ciento de precisión en el pase. ¿Pero y su influencia real en el juego? Una vez más, el hombre del Porto, tal vez uno de los que más oportunidades ha tenido en la Selección Colombia, quedó en deuda. La acción del gol de Sinisterra lo dejó retratado en una pifia. Su experiencia, una vez más, no fue determinante.

Matheus Uribe, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

David Ospina, entre sombras



Se han cansado de alabarlo sus compañeros, de destacar sus consejos y buena onda en la concentración. Pero a la hora del balance, el potero titular de Colombia ha empezado a dar ventajas: 1 atajada, 1 gol recibido, es decir 50 por ciento de efectividad en su labor, lo dejan mal parado contra una débil Guatemala que prácticamente no lo inquietó y cuando lo hizo, apenas dos veces en 90 minutos, le cobró una vez. Sí, no fue todo su responsabilidad. Pero m´s de uno recordó el gol de Perú en Barranquilla...

David Ospina, Colombia vs Guatemala Foto: Sofascore para Futbolred

Falcao, lejos de la amenaza



Es una pena que en su partido 100 vestido de amarillo no se hubiera compadecido el destino. Falcao estuvo lejos, muy lejos de ser un hombre desequilibrante y lo que más duele es que no es solo un fenómeno de este amistoso o esta administración de Lorenzo, sino que ya está pasando hace tiempo. Falcao pareció incómodo lo confirman sus 15 toques, un tiro al arco (de 2 totales) y apenas el 78 por ciento de acierto en el pase, según Sofascore. Su relevo, Jhon Jader Durán, de solo 18 años, lo retrató aún más pues en esos mismos 45 generó el doble -o triple- de peligro. El tiempo, las lesiones, la vida misma... para su fortuna, la voluntad tiene el apellido García y la recuperación de su nivel no es una meta imposible para el buen Falcao.