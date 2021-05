Háganlo por Reinaldo: el gran favor que le haría Chile a Colombia

A falta de un mes para el regreso de las Eliminatorias, la Conmebol dio a conocer el calendario de las jornadas 7 y 8 del certamen. Colombia primero enfrentará a Perú en Lima y después recibirá en Barranquilla a la Argentina. Duelos complicados frente a rivales directos.



En este orden de ideas, Reinaldo Rueda tendrá la misión de enderezar el camino cafetero, teniendo en cuenta que su grupo actualmente ocupa la séptima casilla con cuatro puntos y -11 en la diferencia de gol.

Para ello, podría “intercambiar favores” con su antiguo equipo: Chile. Más allá del inconformismo de la prensa y un sector de los hinchas, el entrenador cafetero dejó un grato recuerdo en sus dirigidos, prueba de ello la sentida despedida que le dedicó Arturo Vidal, y en este orden de ideas podrían echarle una mano.

Así las cosa, colombianos y chilenos compartirán intereses en la jornada que se avecina. Por un lado, cada uno podría quitarle puntos a rivales directos en la clasificación a Catar 2022: Colombia venciendo a Perú y Chile a Argentina (ambos en condición de visitante).



Incluso los autrales, que siempre se juegan un partido aparte con los peruanos, tienen vivo el recuerdo de la no clasificación a Rusia 2018 por culpa del combinado de Ricardo Gareca. Una derrota frente al cuadro cafetero los dejaría seriamente comprometidos (suman tan solo un punto).



Por otro lado, la ‘Roja’ podría ser el “medidor” de un conjunto argentino que marcha segundo en la clasificación. Ambos medirán fuerzas en Santiago del Estero.



Teniendo en cuenta que Colombia no gana en Barranquilla frente a la albiceleste desde 1993, el partido que pueda plantear Martín Lasarte sería de gran ayuda para Rueda: puntos débiles, fortalezas, trabajo contra Messi, duelos individuales, desgaste... de todo puede sacar provecho el ex Atlético Nacional.