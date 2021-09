Los cincos posibles regresos que analiza Rueda en Selección Colombia

Empieza la semana de las decisiones en la Selección Colombia: el técnico Reinaldo Rueda entregará la convocatoria para la fecha triple de Eliminatorias a Catar 2022, que contempla los duelos contra Uruguay (7, 6:00 p.m.), Brasil (10, 4:00 p.m.) y Ecuador (14, 4:00 p.m.)



En la pasada fecha triple de septiembre faltaron habituales en los llamados, bien sea por lesiones o incluso por motivos logísticos, derivados de los conflictos de último momento con la UEFA por la cesión de los internacionales, un lío, que, entre otras cosas, aún no está del todo claro.



Pero justamente de Europa podrían venir las principales novedades de este nuevo llamado. Estos son los jugadres en el radar para el regreso:



Yerry Mina

Defensor de Everton, Premier League

El caucano (27 años) se perdió el pasado llamado por un problema muscular, pero ha tenido una temporada destacada en un Everton que es quinto, a un punto del líder (Liverpool). Suma 5 partidos, uno solo como suplente, y ha recibido una tarjeta amarilla. 'El rey de los juegos mentales', le dicen en Inglaterra por su habilidad para hablarles y desconcentrar a los rivales.



Steven Alzate

Mediocampista de Brighton, Premier League

Quien fuera un hallazgo del ex DT Carlos Queiroz podría regresar en octubre, ahora al mando de Rueda. ¿Argumentos? 252 minutos en 3 partidos (1 de Premier, 2 de Copa), 4 suplencias en total. Con 23 años sigue siendo una apuesta al futuro.



Jefferson Lerma

Mediocampista de Bournemouth, Championship

El vallecaucano (26 años) ha jugado 5 partidos en la temporada, todos como inicialista, de los 9 que ha disputado el líder de la segunda división inglesa. Siempre que esté disponible, su lugar no se toca.



Johan Mojica

Lateral izquierdo de Elche, en Liga de España

Una posición crítica en la selección nacional es la que ocupa Mojica. Es uno de los de mayor regularidad, con 7 partidos, todos como titular, 1 gol en la cuenta y una tarjeta amarilla. A sus 29 años entendió que cometió un error con una publicación en redes sociales, pero Rueda le daría otra oportunidad.



​Duván Zapata

Delantero de Atalanta, Serie A

El atacante (30 años) que ha sido habitual titular en los últimos tres procesos de la Selección, se perdió el pasado llamado por lesión. Ahora que está recuperado suma 5 partidos (4 de Serie A y 1 de Champions League), con 2 goles y una tarjeta amarilla. Tenerlo disponible deja por fuera de la lista a otros como John Córdoba, quien con 5 goles está inspirado, pero no necesariamente en las cuentas de Rueda.