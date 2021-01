Rueda visto por Hernando Ángel, el directivo que mejor lo conoce

Si hay un dirigente deportivo que conozca bien a Reinaldo Rueda Rivera es Hernando Ángel Montaño. Su relación de trabajo comenzó hace más de 30 años, cuando ‘Rei’ asumió las riendas del equipo juvenil de la Liga vallecaucana que presidía Ángel en su momento.



Era la época en que el joven entrenador incursionaba en la dirección técnica, dando sus primeros pasos en los banquillos. “Él estuvo en la Selección Valle campeona de Juegos Nacionales de 1992 en Santa Marta, quedamos campeones con la Sub 20 y la Sub 23 la manejaba el profesor Ramiro Viáfara, teníamos equipos muy bien escogidos y bien montados, cuando yo no podía ir a los partidos de visitante le preguntaba profesor ¿cuánto ganamos? Porque siempre ganábamos, fuimos campeones en los Juegos Nacionales y en el torneo nacional que hacía la Difútbol”, dijo el directivo en entrevista con FUBOLRED.



Luego de obtener su Licenciatura en Educación Física y Salud en la Universidad del Valle, Rueda pudo hacer un postgrado en la German Sport University de Colonia (Alemania), gracias precisamente al apoyo de don Hernando, aunque el directivo prefiere no referirse al tema.



Su primera experiencia en un equipo profesional la tuvo entre 1994 y 1997 al frente de Cortuluá, el tercer equipo vallecaucano de primera división en ese momento. Luego pasó al Deportivo Cali en el llamado Torneo Adecuación de 1997, siendo segundo en la reclasificación, aunque lamentablemente no puso estar en la final. De hecho, esa base fue la que recogió el bogotano José Eugenio ‘Cheché’ Hernández en septiembre de 1998, siendo campeón frente al Once Caldas y subcampeón de Copa Libertadores 2009 ante Palmeiras.



El trofeo de campeón en el Torneo Esperanzas de Toulón en el año 2000 y un corto periplo en 2002 por el Medellín hacen parte de la trayectoria de Reinaldo, lo mismo que la ida al poderoso Flamengo de Brasil y el último paso por la Selección mayores de Chile, en las que Ángel siempre estuvo pendiente de su pupilo.



De igual forma, ha seguido cerca sus éxitos, como el título de la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Suramericana 2017 logradas con Atlético Nacional con Atlético Nacional, el tercer puesto de la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003, así como las clasificaciones al frente de los combinados de Honduras y Ecuador a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



Refiriéndose a la presencia de Reinaldo nuevamente en la dirección técnica del combinado tricolor, el directivo expresó: “Claro que es bueno para el fútbol colombiano que llegue el profesor Rueda a dirigir la Selección Colombia, creo que también es provechoso para los futbolistas nuestros porque es un gran técnico y esperamos que nos dé la clasificación al Mundial de Catar, creo que va a ser importante la llegada de él para todos nuestros jugadores y para el fútbol colombiano en general”.



Sobre la caballerosidad y logros conseguidos por Rueda, dijo que “los resultados están a la vista, él clasificó a dos selecciones al Mundial, por lo tanto esperamos que nos clasifique, la última vez que estuvo aquí por un punto no pudimos clasificar, pero pienso que esta vez va a ser definitiva y va a poder lograr ese anhelo para que el fútbol colombiano se vaya más arriba de lo que está”.



Al mismo tiempo, el máximo accionista de Quindío y Boca Juniors de Cali reclamó el apoyo de la crónica deportiva nacional: “Que lo dejen trabajar los periodistas, que son los primeros en criticar o desearle malas cosas a los técnicos , de ustedes depende que lo arropen y hagan siempre críticas constructivas, no destructivas. Siempre cuando son colombianos comienzan a atacarlos y a destacar lo malo. Lo único que les pido a los periodistas y dirigentes es que hay que arroparlo y tratar de clasificar al próximo Mundial. No es solo la prensa capitalina sino de todo el país, que lo arrope, lo apoye para darle más confianza al técnico, siempre los periodistas son los que atacan a los técnicos cuando no se dan los resultados inmediatos”.



Acerca del apoyo que le brindó cuando Rueda apenas comenzaba y haberlo impulsado para su preparación en el exterior, dijo que “no quiero hablar de eso, ya es pasado, hablemos del presente y el futuro de nuestra Selección”.



También lo define como ser humano: “Tiene una personalidad muy definida, eso ha hecho que consiga los triunfos que ostenta hoy en día, hay técnicos que no la tienen, y para Reinaldo ha sido fundamental, así ha sido siempre en su carrera profesional. Un técnico que tiene personalidad sale adelante”.



En cuanto a la combinación que maneja entre los experimentados y nuevos, dijo que “el profe Rueda desde el comienzo ha sido forjador y formador de jugadores, allí están los resultados con un poco de jugadores que estuvieron bajo su mando, conoce bien la cantera de todos los equipos, pero también sabe dirigir a los de recorrido”.



Ángel considera que el título de Copa Libertadores con Nacional e ir a dos Mundiales con Ecuador y Honduras son aspectos que hablan bien de la trayectoria de Rueda: “Él siempre se ha sabido rodear de gente profesional para que lo acompañe en sus proyectos. El profesor Carlos Eduardo Velasco y el profesor Redín, creo que le han colaborado muchos y han sido fieles en las buenas y en las malas. Es importante que el cuerpo técnico siga y vamos a darles todo el respaldo que se merecen”.



Sobre la sencillez y respeto, que han sido características del entrenador de 63 años, Ángel señaló que “es una persona que respeta y aprecia a sus amistades, es de las persona con muchas cualidades y lo profesa con cualquiera”.



De la paciencia que debe tenérsele al nuevo cuerpo técnico que llega, sostuvo: “Hay que arroparlo desde el comienzo, desde el primer partido, que no creo que lo vayamos a perder con Brasil, darle confianza para que puedan desarrollar su plan de trabajo. Eso es así, no se debe decir más, sino esperar a que comiencen a trabajar porque ya la Federación los presentará la próxima semana, hay que apoyarlos, arroparlos y estar dispuestos a que se les den los resultados, se los merecen y además lo necesitamos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces