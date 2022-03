En la última jornada de la Eliminatoria Sudamericana, la Selección Colombia se jugará la última chance de ir a Catar. Se aferra a la posibilidad del quinto puesto, que actualmente tiene Perú, y que da la posibilidad de jugar la repesca frente a un rival asiático.



Reinaldo Rueda y sus jugadores viajaron este lunes, sobre las 5:00 pm a Puerto Ordaz, una plaza que no le trae tan gratos recuerdos a la tricolor, pero en la que buscará la hazaña. También dependen de lo que pase entre Perú-Paraguay, pues requieren de un "empujón" guaraní.



A propósito de Rueda, el periodista Andrés Marocco dejó una dura crítica para el seleccionador nacional de cara al duelo frente a Venezuela, asegurando que si Colombia consigue su objetivo no será por él. Todo se dio en medio del debate en ESPN F360.

"Si Colombia consigue el repechaje no va a ser por Reinaldo Rueda. Como hemos visto las cosas lamentablemente hay que decir que la mano de Reinaldo no se vio en la selección, por lo menos para cosas positivas. Yo no espero un gran cambio y tengo que ser muy sincero; mejoramos contra Bolivia y ojalá mantengamos lo que mostramos, porque además fue un partido que no sufrimos", indicó el periodista.



Además, Marocco no ve muy clara la continuidad de Rueda más allá que a Colombia se le den los resultados y acceda al repechaje. Su opinión cambiará respecto a cómo juegue frente al equipo de José Pékerman. "Ahí se puede pensar en una continuidad y ver también qué pasa en el repechaje, porque es ver cómo lo gana si es que llega. Si vemos más de lo mismo, pegados al palo y hacemos un gol y terminamos ganando así, y se nos aparece 'santa arepa', y Paraguay también gana, no me gustaría tener a Reinaldo para un partido tan importante".