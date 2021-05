¿Habló con James o no? ¿Por qué desafectarlo? Rueda no se guardó nada

En medio de la tormenta por el tema James Rodríguez y su salida de la Selección, Reinaldo Rueda habló en rueda de prensa sobre lo sucedido y la comunicación que tuvo con el jugador.



Recordemos que el volante cucuteño fue desafectado por cuestiones físicas, situación que lo deja fuera de la doble jornada de Eliminatorias y la Copa América.

“”Previo al comunicado de la Federación, me reuní con James vía telefónica por los resultados de los exámenes y lo que fue la revisión del intercambio de información entre el Departamento Médico de la Federación Colombiana de Fútbol y el Everton, respecto a la actualidad de James”, expresó el entrenador.



Así, de una, Reinaldo dejó claro que sí hubo un previo aviso al capitán colombiano respecto a la decisión que tomaría. Todo basado en los preocupantes informes médicos de su equipo en Inglaterra, como se conoció recién.



La ausencia de James, aún antes de su llegada al país, era casi segura y terminó ocurriendo.



“”Por es la decisión de que debemos cuidarlo, sabemos de la importancia que tiene James para la Selección y el futuro nuestro, inmediato, de los futuros juegos que se nos vienen, como se lo expliqué a James. Los tres de de septiembre, los tres de octubre, los dos de noviembre, los dos de enero”, manifestó.



En este orden de ideas, el seleccionador nacional tomó la decisión “evaluando todas las situaciones que se le han venido presentado este semestre” de desafectarlo para estas fechas que se avecinan.



Así pues, según el ex-Nacional, el objetivo pasa por no “abusar o precipitar su recuperación” y tenerlo al 100% en lo que viene.



“Por eso le dije que tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria para que hiciera la recuperación como corresponde, con los términos, tiempos prudentes y su readaptación a la competencia para que quizás pueda disfrutar de una pretemporada completa y poderlo tener en próximas fechas”, argumentó.



E incluso dejó una reflexión al respecto: “Prefiero sacrificarlo ahora y no tenerlo con todo su potencial como ha venido sucediendo en los últimos torneos y como lo ha sufrido en su club.” Con lo anterior sobre la mesa, el único objetivo de Reinaldo, dijo, pasa por cuidar al jugador.



Justamente sobre la recuperación del cucuteño, el DT fue claro: “Esto de los términos de tiempo es muy relativo. Creo que otras experiencias nos han enseñado: la ansiedad, el deseo del jugador de siempre estar acá, encontrarse con sus compañeros, aportar todo su talento para la Selección. Todo eso hace que se den estas situaciones, uno como entrenador, de forma inconsciente, precipita esas reapariciones y después las consecuencias las hemos visto en otras situaciones”.



Rueda ahondó en el tema físico de James, afirmando que no solo es la “cicatrización de una lesión reincidente en el mismo lugar” sino que otros conceptos entran en juego como “la readaptación a competencia” y también “la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América con una frecuencia de juegos continuos”.



“La Selección requiere del James del que todos nos enamoramos... la Selección lo necesita cuando esté al 500% porque al 100% no es suficiente”.



Por último, se refirió sobre el comunicado de Rodríguez Rubio, una vez la Federación hizo pública su baja para los partidos internacionales. Para Rueda, “es normal” la reacción que tuvo el 10.



“En el diálogo que tuvimos el día antes, me manifestó su sentimiento y es normal. Si yo me coloco en los zapatos de James, y como lo han hecho los capitanes en solidaridad con él, siento lo mismo. Es normal su reacción. Él es jugador, quiere jugar, quiere estar en la Selección y más él que ha vivido momentos gloriosos”, apuntó.



Así mismo, considera que el comunicado “no está fuerte” sino simplemente “es el dolor de un momento que necesita un duelo”. Sus palabras ahcia el capitán fueron: “Piénsalo, reconsidéralo, en unos meses hablamos y miramos cómo te sientes”.



Sin polémicas, palabra de más, opiniones divididas. Reinaldo apagó el fuego...