Reinaldo Rueda: ‘no estuvimos bien los primeros 30 minutos’

La Selección Colombia sumó un nuevo empate en el camino a las Eliminatorias a Catar 2022. La igualdad a un tanto dejó puntos de vista diferentes. Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia declaró en rueda de prensa, dando su punto de vista. Le dio un plus a sus jugadores, pero es consciente de los errores.



Permanencia de jugadores de Europa: estamos en eso, hay casos puntuales. Lo de Davinson es algo que no se podrá mantener, tendrá que regresar a su club. Estamos viendo qué pasa con Cuadrado, Ospina y Barrios. Ellos están dialogando con sus clubes



Labor de Cuadrado: creo que es una alternativa, en Bolivia era una disposición, en Asunción fue otra. Cuadrado había hecho los 90 minutos en La Paz. Ambas selecciones venían de hacer el esfuerzo. Soportaron los 90 minutos con intensidad, dando esos momentos de oxigenación y que se juntara con Falcao en la mitad.



Déficit en unidades sumadas en la fecha de Eliminatorias: Indudablemente, era la ilusión, para eso se trabajó, él sumar. Enfrentamos a rivales fuertes, con necesidad y están comprometidos en la tabla, como nosotros. Seguimos en disposición de recuperar puntos, no interpretamos bien los primeros 30 minutos. Luego el tanto en contra, reaccionamos. Pero no podemos ser conformistas con el resultado, al frente hubo un rival que hizo bien su trabajo.



Trabajo de Carlos Cuesta y su oportunidad: trabaja bien, en Copa y ahora. En el momento que asuma esa posición dará una buena respuesta por sus condiciones, calidad y por lo que tiene en inteligencia de juego.



Poca resolución y mucha generación de ataque: siempre se buscó lo cuantitativo, falta estar finos en la finalización. Por ahí pasa la finalización, en Bolivia tuvimos 6 situaciones, hoy se tuvieron varios. Demuestra la vocación ofensiva, pero falta esa última jugada. Nunca estamos tranquilos ni satisfechos, siempre queremos más. Tenemos la necesidad apremiante. No podemos estar satisfechos, es el compromiso que tenemos en una Ellminatoria tan difícil e intensa. Hay que seguir trabajando para ello, con la entrega de todos los muchachos ojalá se pueda plasmar en puntos.



Destacó la labor colectiva del onceno: el primer tiempo hicimos un juego cansino, faltó intensidad. Paraguaya fue inteligente, se tiró atrás y caímos en la distracción, ellos tenían claro que al recuperar hacían transiciones. Así llegaron ellos.



Interacción de Borja en el ataque: Miguel había hecho un trabajo importante, queríamos oxigenar esa parte. También para que Falcao tomara ritmo. Es el caso de Diaz y Roger, para que hicieran el desgaste