¿Luz verde al regreso? Las palabras de Rueda sobre James en Colombia

Un mensaje desde Santa Cruz de la Sierra hasta Liverpool: lo único que necesita es jugar en su club y todo lo demás quedará en el pasado.

Así debe tomar James Rodríguez las palabras del entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, sobre la posibilidad de su regreso a la Selección Colombia.



"En la medida en que James pueda jugar será bienvenido para todos, para nosotros, para el Everton y para él", dijo el DT, en la rueda de prensa previa al partido de este jueves, contra Bolivia, por las Eliminatorias a Catar 2022.



Habría que ver el vaso medio lleno: no es la primera vez que Rueda habla del regreso de James al equipo nacional pero esta vez sí da la sensación de estar apoyándolo, ahora que sabe que no cambiará de club al menos este año y que no las tiene todas consigo con el técnico Rafa Benítez.



"Indudablemente que todo va a pasar por lo que significa su actualidad. Lo que queremos es que todos nuestros jugadores tengan continuidad", añadió el estratega.







La clave, como siempre, está en el propio James, quien recientemente dijo en Twitch, con todas las palabras que se esperaban de él, que no tiene problemas con nadie en la Selección Colombia y que la alienta a la distancia, como corresponde ahora que no ha sido convocado. Sin reclamos, sin quejas, sin nada.



El escenario de fondo no cambió: el zurdo necesita volver a jugar, ganar competencia y esa será la calve para el regreso. Como siempre, al pelota está en sus pies.