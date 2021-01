Reinaldo Rueda es presentado como DT de Selección Colombia: EN VIVO

Reinaldo Rueda es presentado como entrenador de la Selección Colombia de mayores.

Habla Rueda



Colombia ha sido un país hospitalario, jugadores que por sus padres quieren estar, en la medida en que haya un extranjero que aporte a la selección será bienvenido. De lo contrario en el fútbol colombiano hay riqueza y gran patrimonio así que hay que estimular a nuestros valores, con recorrido en el fútbol y procesos de selecciones.



Es la misma metodología de trabajo, los jugadores determinan comportamientos desde el punto de vista táctico en lo que es la huella en Selección. Esperamos brindarles herramientas, que se adapten y saquemos lo mejor de sus condiciones para reflejarlos en la cancha.



Pienso que especulaciones, rumores, lo mismo de la experiencia anterior lo hacen los jugadores solos, lo hacen ellos por el compromiso con su familia, su país, su camiseta si es que hay una diferencia, que es normal. Por fortuna siempre en Colombia hay líderes importantes, hombres maduros, es poner la camiseta de la Selección pro encima de todo si hay diferencias. pero no hay que hacer mayor gestión, uno no se puede hacer el héroe en estas situaciones.



Ni guna selección puede hacer un cambio tan drástico, los que se acervarán será por méritos y rendimiento en los clubes, está claro que no se puede hacer una transición radical porque no existe en ningún lugar del mundo.



Sobre Radamel, esperar que tenga pronta recuperación, verlo en competencia y que sea un argumento para estar en Selección. Lo de James es ver quiénes lo acompañan para jugar como en Everton, cómo queremos que de acuerdo a los partidos podamos estimularlo en la selección, no se puede dogmatizar sobre una posición. Sobre Mario Alberto es un tema institucionalizado en la Selección, ha tenido poco tiempo y el comité ejecutivo evaluará su situación, no habrá ninguna situación extra de parte nuestra.



Sobre los microciclos pasa todo por la situación sanitaria que estamos pasando, hay que cruzarlo con calendarios internacionales, el espacio de tiempo que exista para que los clubes puedan ceder a jugadores, no hay que hacerlos por hacerlos, en fechas que no corresponden. Es una tarea que siempre desarrollamos en los países a donde fuimos, hemos explorado y estimulado a los jugadores de la liga local y ojalá podamos hacerlo nuevamente.



El ofrecimiento fue en la primera o segunda semana de diciembre y siempre hubo la ilusión de que se pudiera concretar uno sabe que estos resultados inesperados y sorpresivos, porque así es el juego. A veces prima más la especulación que el análisis futbolístico. Hay que intentar ser objetivos y llenarnos d argumentos para tomar esa decisión y asumir esta responsabilidad.



Los llamados son tarea del día a día, todo pasará por el rendimiento de los jugadores, los que hagan buena gestión en sus clubes, por eso el día a día es determinante para involucrar nuevos valores. Todo pasará por cómo cada uno logra conservar lo que ha ganado, tanto en procesos anteriores como en esta selección.



Hay que sembrar la semilla en Sub 15 y Sub 17, porque en la Sub 20 ya son profesionales. Colombia ha estado siempre en alto nivel y debe permanecer y es el trabajo que debemos seguir desarrollando.



Será importante el sentir del futbolista colombiano independientemente de los sistemas. Lo importante va a ser consolidarnos y tener los resultados que todos queremos.



las redes sociales son un arma letal, peligrosísima, les insisto a los jugadores en que su uso sea para la comunicación.



Han pasado 15 años de aprendizaje, lo que vivimos en Colombia con juveniles y selección mayor lo pudimos llevar a otros países y culturas y fue respetado y valorado. Por eso tenemos este reconocimiento. Nos motiva este sentimiento de patria, esperamos cumplir las expectativas.



Sobre los juveniles, la Federación tiene cuerpos técnicos establecidos con anticipación que hacen un gran trabajo, nuestra vinculación a la selección absoluta será, en la medida que el tiempo lo permita, una asesoría muy respetuosa, respetando al autonomía. Como seleccionadores de la máxima categoría, sobre todo este año, será escaso el tiempo, a demás no habrá torneos clasificatorios de SUb 17 y Sub 20 y toda la responsabilidad, no podemos involucrarnos con los juveniles, en este momento, todo se irá dando.



Fueron unos días neurálgicos por las festividades de diciembre, del viernes a hoy lunes ha sido difícil, en la medida de los posible sería probable hablar con el profesor Queiroz, es importante hablar con los seleccionadores anteriores. Mi respeto y admiración por lo que aportó al fútbol colombiano. En su debido momento sería enriquecedor para nosotros hablar.



Los últimos resultados no deben dar para le calificativo de apagar un incendio, todo lo que pasó y generó esta situación se analizará desde el punto de vista futbolístico. la salud social y mental de la Selección la debemos cuidar todos, jugadores, técnicos y la familia del fútbol, ahí los medios son determinantes. Esas son las exigencias.



Una de las tareas es tener contacto directo con cuerpos técnicos de los clubes, cuando el tema de salubridad mejores evaluaremos mejor la Liga nacional. Siempre será importante estimular los talentos del fútbol colombiano. Será determinante el apoyo de los clubes y sus cuerpos técnicos para hacer un buen trabajo, que podamos aprovechar ese talento y potenciarlo a selección nacional.



He tenido contacto con los capitanes, hablamos de su situación en los clubes y el de la Selección. La invitación a que sigan con el compromiso y lo que han brindado siempre. Por la pandemia es imposible hacer las visitas a los jugadores, ellos lo saben, hay muchos países limitados en temas fronterizos. Mantendremos contacto pero sin viajes.



Antes que nada nuestro agradecimiento por esta distinción que es dirigir a la Selección Colombia, es un desafío altísimo que con los colombianos y los jugadores asumiremos con la mística que necesitamos para cumplir la meta.

Nos brindaremos con todo nuestro esfuerzo y nuestra experiencia. La idea es seguir con el cuerpo técnico que nos ha acompañado los últimos años.



Recibe Rueda la camiseta de la Selección Colombia



Habla Jesurún, presidente de la FCF



Es un honor presentar al nuevo director técnico de la Selección Colombia, él atenderá sus preguntas, bienvenido profesor Rueda a esta lidna tarea que seguramente nos llevará a cosas importantes.



Rueda está acompañado del presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún.



En minutos comienza la rueda de prensa...