Críticas que no paran contra Rueda: 'no es un técnico de categoría'

Sin duda alguna, la eliminación de Colombia en las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2002, ha pegado duro y ha dado de qué hablar para mal de una generación de 12 años disfrutando en clasificatorias y disputando dos citas orbitales. Las críticas en contra de Reinaldo Rueda no cesan, no solo en territorio colombiano, sino en Chile que no olvidan el comienzo del certamen bajo las órdenes del vallecaucano.

Cada director técnico querrá tener su trabajo dirigiendo un combinado nacional o un equipo de fútbol. Reinaldo Rueda fue un privilegiado en las presentes Eliminatorias en donde empezó las primeras fechas con Chile, y posteriormente, cumplir su anhelo e volver a la Selección Colombia. Una jugada que no gustó en el país austral por dejar tirados al país. Martín Lasarte tomó una nación golpeada por los flojos resultados que dejó el vallecaucano y tampoco logró clasificar.

Rueda tendrá el mal recuerdo de estar con dos selecciones que no lograron sellar su clasificación con el inicio en Chile, y su continuidad en Colombia. Periodistas, y ex jugadores colombianos le han dado muy duro al estratega, y en territorio austral tampoco demoraron las críticas de futbolistas retirados chilenos que acudieron al medio local La Tercera. Ellos no dudaron en señalar a ambos directores técnicos como primeros causantes de la desastrosa campaña de la ‘Roja’, y su mal comportamiento dejando a la deriva el proyecto.

Jugadores actuales como Arturo Vidal y Alexis Sánchez usaron las redes sociales para despedirse del colombiano dela dirección técnica, pero los futbolistas retirados fueron los que más atacaron al caleño por su vergonzoso acto frente a Chile. ‘Rueda no se comportó con la experiencia que tuvo. Siempre tuvo poco argumento, pedir las preguntas antes de la conferencia de prensa. ¿Cómo hace eso? Uno tiene que estar preparado para responder todas las preguntas. Y si no le gusta, no responde. Hubo mucho tiempo donde Rueda no evolucionó, por el contrario’, aseveró Fernando Astengo.

Sergio Navarro, capitán de los chilenos en el Mundial de Chile 1962, también criticó con vehemencia a Reinaldo Rueda y a Martín Lasarte. ‘¿Lasarte y Rueda? No son de primera categoría’.