¿Tendrá alguna posibilidad en Selección? Rueda habló del caso Villa

Este domingo, en medio de la conferencia de prensa ofrecida por la Selección Colombia, el técnico Reinaldo Rueda habló del caso puntual de Sebastián Villa. El extremo del Boca Juniors recibió algunos llamados, pero un problema judicial en Argentina en 2020, lo alejó de la tricolor. ¿Tendrá alguna posibilidad con Rueda?

El seleccionador colombiano fue muy claro y cerró la puerta, al menos mientras se esclarece la situación de Sebastián Villa, quien fue denunciado por su entonces pareja sentimental, Daniela Cortés, por agresión. Desde ese momento, la FCF empezó a manejar este tema "con pinzas" y el antioqueño de 25 años no volvió a ser convocado.



"Ustedes entienden que es una situación sociológica compleja, de la cual no podemos estar exentos. Es una pena, primero el tema jurídico de Sebastián, y después, todo lo que implica el no poderlo tener acá, por las repercusiones en la sociedad. Es un tema delicado que debemos manejar con mucho tacto. Hay que contribuir para que sea lo mejor para todos", manifestó Rueda.



Cabe recordar que tras conocer la primera convocatoria oficial de Reinaldo Rueda, en Argentina muchos se cuestionaron por el no llamado de alguno de los hombres del Boca Juniors, pues en su momento ninguno había sido citado (en los últimos días se llamó de emergencia de Edwin Cardona). La ausencia de Villa siempre tuvo un porqué y la prensa así lo manifestó en su momento.



Por lo pronto, Villa tendrá que seguir concentrado en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina con el xeneize. Tendrá que resolver sus problemas legales y así poder aspirar a un nuevo llamado a la Selección. Por ahora, aunque se destaque en su club, no está en los planes.