Rueda cree en Liga: 'no subvaloraremos lo nuestro por lo del exterior'

Mientras adelanta el morfocilo en Bogotá, el técnico Reinaldo Rueda habló de los desafíos de las fechas triples de Eliminatorias a Catar 2022 y de lo que busca en estos cuatro días de trabajo en Bogotá con 26 jugadores.

El técnico explicó que esta vez tiene muchas expectativas en el morfociclo pues en el pasado, por complicaciones derivadas de la pandemia, y dejó abierta la puerta para un importante número de convocados de cara a las dos triples fechas de Eliminatorias, en septiembre y octubre.



"Se mantuvieron algunos jugadores pero no el ideal para abrir el espectro de cara a la Copa América. Es lo que pretendemos en esta fecha Fifa. Estamos mirando a los jugadores, analizando, al final trabajamos para exponer el trabajo de los clubes. En estas siguientes semanas mantienen vigencia en sus cubes y pueden ser bien aporte para complementarse con los que están en el exterior", explicó el entrenador.



La meta es clara: "seguimos en deuda en la tabla, son 18 puntos vitales en estos dos meses", añadió.



La agenda de Colombia



La idea es hacer la convocatoria el día 24, el 27 viajamos a Santa Cruz de la Sierra, que es a donde llegarán los jugadores convocados. Estamos viendo a todos los jugadores, a los de la liga y del exterior. La decisión es esperar, tenemos 12 días para seguir evaluando y decidir quiénes integrarán la convocatoria apra la triple fecha



Las diferencias en la competencia



Faltan dos semanas, están jugando en la MLS, México, Argentina, en Europa aún no comienzan y todos sabemos la exigencia de ir a jugar a La Paz contra Bolivia, que es muy competitiva, que tiene casi lo mismo que Colombia en los 90, cuando tenía mayoría de jugadores en la liga colombiana. Eso hace que se haga mucho análisis para enfrentar estos tres juegos, dos de visita. Es la evaluación que se está haciendo desde el final de la Copa América, queremos ser precisos, nos vamos a equivocar peor intentaremos que sea lo menos posible.



Los riesgos a la hora de la convocatoria



Así como enfrentamos una Copa América atípica, con la tensión del cambio de sede y los viajes y Brasil que no estaba preparado para toda la preparación que se requería, todos nos acomodamos a eso y salió adelante. Se juntó con la fecha FIFA de junio e hicimos 9 fechas en 40 días. Está el agravante de jugadores que no han empezado a competir. Están entrenando pero no compitiendo y vienen a competir a Suramérica y puede pasar cualquier cosa. Algunos se fueron hace una semana y deben volver ahora y se corre el riesgo grandísimo de perder jugadores para el semestre.



El valor de la Liga local



Siempre lo hicimos, necesitamos una base del fútbol local porque esta es la selección nacional de Colombia. Nuestros talentos, que se van a Europa, algunos hasta sin pasar por la liga colombiana, otros con esa experiencia. Tenemos que valorizar lo nuestro con todo lo que tenemos por mejorar, estos morfociclos sirven arpa estimular al jugador nuestro y es una forma de contribuir, tenemos que mejorar el estado de las canchas para elevar el nivel de juego y el mensaje es darle valor a la liga colombiana porque aquí nos formamos todos, los que están afuera crecieron aquí y por eso no podemos subvalorar lo nuestro y sobrevalorar lo del exterior. Hay que recuperar el valor nuestro. Algunos volvieron, otros tiene el sueño de irse, pero partiendo de respetar la liga nuestra.



El partido en La Paz



Normalmente Colombia había ido a La Paz en la segunda jornada, no habíamos abierto al jornada y ahora nos corresponde hacerlo y el calendario no coincide con el rodaje de los jugadores. Antes la fecha agosto era neurálgica, ahora es esta de septiembre. Hay posiciones de posiciones, jugadores de jugadores, momentos. Dos selecciones no hay, es una sola. Hay que abrir el espectro por prevención, hay jugadores con tarjeta y pueden no estar hasta el juego contra Chile, hay sanciones, hay que tomar muchos factores para encarar esta triple jornada.



El caso Román



Lo hemos seguido desde el momento en que el profe Gamero lo volvió atener en la plantilla titular, lo vimos en al florida Cup y la liga local. En febrero lo tuvimos en Barranquilla. Su profesionalismo, su capacidad. Ha superado ese suceso, ya está cancelado y es positivo por él, por Millonarios y por la Selección.



Posiciones a reforzar



La Copa América nos dio una información valiosa, se superaron las expectativas pero falta mucho por mejorar. No son posiciones sino el colectivo, tenemos con qué, ojalá que algunos que no estuvieron en su mejor nivel en Copa América, los podamos disfrutar ahora. Tenemos diez o doce juegos. Sabemos que hay posiciones que hay que estimular pero para el bien colectivo.

