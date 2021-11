Rueda advierte a Paraguay: 'vamos con toda la agresividad ofensiva'

La Selección Colombia enfrenta este martes a Paraguay por la fecha 13 de las Eliminatorias a Catar 2022. Será, sin lugar a dudas, el partido que puede encaminar la clasificación, la primera gran final que hay que ganar en Barranquilla a como de lugar.

El técnico Reinaldo Rueda entrega los detalles y las novedades más destacadas para este duelo en el estadio Metropolitano.



La ansiedad de la victoria



Hemos hecho la revisión del juego anterior, igualmente nuestro juego con Brasil, con Paraguay en Asunción, este que será diferentísimo. Indudablemente hay ansiedad y es normal, pero no debe superar el nivel para competir. Se necesita para tener el plus de competitividad ese nivel de adrenalina. Pero es la exigencia de la profesión. Nosotros nos ponemos la presión por nosotros, las familias, el país, el desafío de una selección. Lo importante es canalizarlo, que no inmovilice sino sea motor para hacer un buen juego y lograr un buen resultado.



Lo que presenta el rival



Todos los partidos tienen un grado de complejidad, quizá hay juegos que parecen difícil y no lo son tanto por el rival; algunos juegos te dan alternativas por los espacios que te dan o los que debes crear, está en la inteligencia de juego, imponer nuestra propuesta, tomar el control del juego, pero no podemos sobrevalorar aún si es Brasil, ni subvalorar a aquellos que no son Brasil. Esperamos tener la eficacia necesaria.



¿Cuadrado lateral? ¿James titular? ¿Borja y Cantillo en Barranquilla?



La inquietud en determinadas posiciones son naturales, casi siempre son las dudas de uno como entrenador. Ayer en la práctica empezamos a confrontarnos. Tenemos una última práctica más las horas que siguen. Por respeto al grupo, porque falta tiempo para el partido, cualquier decisión no es saludable afirmarla. Por fortuna son posibilidades, ustedes nos pueden apoyar mucho. Más importante que decidir ese once inicialista hay otros factores para cuestionarnos, estamos trabajando en eso.



¿Qué esperar de James?



​Es natural que esté golpeado, es la pérdida de un ser muy especial para él, me decía que la abuela casi lo crió a él por el trabajo de la mamá, que es lo que pasa en muchas familias colombianas. Es gente que significa mucho para uno. El acompañamiento, la solidaridad... no es fácil, es un vacío grande que ni el tiempo sana. Es la realidad de la vida, hay que sobreponerse. En el momento que resolvamos que sea aporte ara la Selección sea su tributo a la memoria de alguien tan especial. Lo demás es esperar que tenga un buen juego, todos conocen lo que puede dar su inteligencia de juego, su liderazgo, su sinergia con los jugadores, eso será muy positivo.



Sobre el tema médico, hable con el médico. El tratamiento, el paso de las horas han ido aportando para que la molestia en las costillas se haya ido superando. Pero no dice nada de su parte física, es una parte del global para el juego. Pasará por qué puede hacer, qué lo deja hacer el rival. Cuantificar eso. Su salud está bien pero que eso se transfiera en rendimiento solo se evaluará después del partido.



Valoyes y Arango, ¿jugarán?



Todo pasará por cómo se presenta el partido. Son jugadores diferentes a los que actuaron contra Brasil y la decisión es quiénes inician, ojalá que si son inicialistas o alternativas den la solución que necesitamos, como en otros que no hemos tenido respuesta ideal. Acá todos vienen de ser titulares en sus clubes y a veces no son titulares en Selección a veces cuesta en la respuesta inmediata.



¿Cuál es la condición para elegir titulares?



Evaluamos su rendimiento aunque sea en los escasos minutos que tenemos, está el trabajo teórico, los videos, las revisiones de lo que hicimos bien. ¿Qué prevalece? Los hombres que muestren esa sinergia, ese trabajo que uno proyecta. Es complejo decidir, saber qué tiene mayor porcentaje. Cada jugador es distinto, algunos no pasan por buen momento en el club pero sí se destacan acá y también pasa al revés. Acertar, ser precisos y equivocarnos lo menos posible y que quienes tengan la alternativa nos den el triunfo para seguir en este camino.



La dura crítica de Valdivia

​

Me quedo con los hechos y no las palabras, no creo que me desestabilice un concepto de alguien que admiro y respeto, que tuvo un nivel excepcional, peo que en mi momento en Chile en los dos años no pude disfrutarlo ninguna vez. Él tendrá sus argumentos respetuosos pero me quedo con todos los demás que trabajaron conmigo en muchos procesos. Aceptar que esto es parte de la idiosincrasia.



¿Cómo encontrar nuevas alternativas ofensivas?



Tenemos que ver cómo hacer la evaluación, si hay trámite en el medio campo si hay espacio o por una transición directa para desequilibrar. Pasa por el rival y nuestra interpretación de la situación de juego. Si tenemos un buen concepto pasará por ahí, por una inteligente distribución de espacio, saber cuándo jugamos al pie y cuándo al espacio para desequilibrar. Que nuestros jugadores tomen la decisión ideal.



El reto de Barros Schelotto



Analizamos lo que venía haciendo el profesor Berizzo y a tendencia del nuevo cuerpo técnico en Lanus, en Boca, en Los Ángeles y lo último que hicieron en Chile, vemos las tendencias de lo que le gusta al nuevo cuerpo técnico y que ya implementa en Paraguay de local frente a Chile. Son escasas semanas al frente de este seleccionado pero algunas situaciones marcan tendencia y nos muestran que tendremos un juego muy difícil, necesitaremos mucho orden y concentración para resolver y que al final logremos lo que queremos.



El sistema ideal



Vamos a tener toda la agresividad ofensiva. En sistemas de juego todo tiene como resultado lo que pasa con los interpretes. Ustedes ven que no hemos podido estabilizar la nómina por muchos factores, hemos perdido cada vez a miembros de la nómina que pensábamos por regularidad y constancia, perdemos tres cuatro jugadores cada vez y las lesiones y sanciones nos complican, lo teníamos previsto pero no pudimos evitar lo de Wilmar y Johan Mojica. Todo suma en cuanto al sistema de juego.



El gol



Hemos intentando afinar la finalización, desde el punto de vista analítico, colectivo trabajamos la eficacia frente al arco rival. Cada uno tiene su desafío con ellos mismos y con la Selección Todos quieren intentarlo. En cada partido generamos dos o tres opciones gol pero no es fácil, a veces por los arqueros rivales, otras por nuestra imprecisión y no hemos podido cristalizar esas opciones. Sabemos que esta pendiente para lograr el equipo compacto. Veníamos de un equipo con una deuda defensiva, con muchos goles en contra, logramos igualar un poco en la tabla y ahora nos falta concretar, consolidarnos defensivamente y lograr la eficacia y la meta que todos queremos. Esperamos recobrar la confianza con los meses y los partidos. No es ideal, ni lo que merecía la selección por lo que ha hecho en la cancha. Somos conscientes que pudimos logar mejor resultados teniendo más eficacia frente al arco rival.



La concentración



Estamos en cada entrenamiento con la exigencia altísima buscando esa concentración. Afinamos lo defensivo que involucra a todos desde todas las posiciones. Todo pasa por el estado de recuperación de los jugadores y que puedan estar 95 o 100 minutos con altísimo nivel. Hacemos dinámicas de concentración, asumimos los errores, que queden los conceptos claros para que en la cancha seamos más eficaces



El capitán



Desde mi llegada hay un grupo de capitanes con ellos me reuní a mi llegada, cada uno ha ejercido de acuerdo a las circunstancias, hay buena comunicación entre ellos y con el grupo por su liderazgo. En ese sentido no hay problema. Están David, juan Guillermo y James, solo falta Rada.



El liderazgo es complejo. Ustedes lo han visto. La situación que se presentó en el juego anterior no tiene por qué marcar un liderazgo, aquí el liderazgo de David o Cuadrado es claro. No sé si un jugador rival debe 'marcatizar' a los jugadores, en cuanto al carácter y la personalidad este grupo tiene experimentados y jóvenes que se hacen respetar, imponen su criterio, discuten con los árbitros, no podemos sesgar todo. Tenemos un liderazgo diferente a otros muy buenos, ero no hay ausencia de eso, no podemos decir que no ha líderes. Son generaciones diferentes. Ojalá lo que pasó no nos afecte, que mejoremos por el bien del fútbol suramericano y que no se defina un partido porque alguien manoteó o pechó al árbitro. No puede pasar por ahí la clasificación al Mundial



Teófilo



Todos los jugadores que estén con el nivel son elegibles, todo pasará por prioridades y anticiparse al futuro de la Selección y lo que queremos para el desafío de clasificar. Con respeto pro Teófilo en el Cali y la Liga, cada cual en su momento tuvo su paso por al Selección, son gustos, momentos diferentes, interpretaciones y esperar que las decisiones se ejecuten y en mi caso sea lo mejor para la selección.



El medio campo



Todos conocemos lo que brinda Wilmar y ahora la situación de elegir lo mejor para la selección, que no pasa solo por ese hombre sino quiénes son sus complementos. Hay que buscar equilibrio, solidez, colectividad, paciencia con dinámica para resolver el juego.