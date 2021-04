Rueda y una mirada al presente: los retos con Selección Colombia

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia de mayores, habló con Simplemente Fútbol de ESPN y se refirió a los retos que tiene con la Selección Colombia de cara a los partidos de Eliminatorias y a la Copa América que se disputará en Junio. Además, el estratega también tocó el tema de su salida de Chile e hizo énfasis en lo importante que fue sentir el respaldo del grupo de jugadores en el momento de su salida.

"Muy gratificante y los jóvenes, más emotivos todavía, que los líderes como Claudio Bravo, como Arturo Vidal, hayan tenido esa nobleza al hacer esas manifestaciones de tanta gratitud y de reconocimiento al trabajo. A los jóvenes yo los valoro y los aprecio mucho, sé que van a ser la gran realidad del fútbol chileno, quizás en su momento los mensajes de ellos no han tenido tanta trascendencia mediática, pero es muy gratificante los mensajes de todos los juveniles que en estos dos años se fueron proyectando. Lo importante es eso, dejar amigos, respetar al ser humano, la profesión y por ahí ha pasado toda nuestra filosofía de trabajo", dijo.



El estratega vallecaucano analizó el presente con la Selección Colombia y dejó claro que no será un reto fácil en las Eliminatorias, pues es consciente que, debido a la situación sanitaria, no podrá contar con algunos jugadores que se desempeñan en el fútbol del exterior.



"Es un desafío altísimo por todo el tema de salubridad que estamos viviendo a nivel mundial, proyectando esas situaciones con cada restricción que pueda haber, la exposición de la salud de los jugadores que puedan venir a América y luego retornar a Europa. Sudamérica tiene que estar preparada para estas situaciones, ojalá que podamos salir pronto de esta situación que nos ha tocado. Hemos hecho ya un trabajo con jugadores de la Liga con un gran potencial y esperamos que sean buenas alternativas en el momento que Colombia los requiera", dijo.



Por último, el DT de la Tricolor habló del próximo rival de Colombia en Eliminatorias, Brasil, asegurando que no será un partido fácil, pero que será un buen reto teniendo en cuenta los que se están jugando ambas selecciones.



“Difícil, un Brasil con una gran maduración, una selección muy estable que tiene una orientación excepcional con el maestro Tite y sus grandes hombres con gran momento en los clubes. Todos los seleccionados suramericanos son muy competitivos, todos los partidos son finales y más para Colombia por la situación que se ha presentado en el inicio de la Eliminatoria y por la cual se nos brinda la posibilidad de estar acá”, finalizó.