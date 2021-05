Una a una: Reinaldo Rueda aclaró las polémicas en Selección Colombia

El técnico de la Selección Colombia de mayores, Reinaldo Rueda, habló desde Barranquilla de los temas polémicos que han rodeado la concentración previa a la jornada de Eliminatorias a Catar 2022.

El DT explicó temas álgidos como la ausencia de James Rodríguez, quien fue desconvocado por problemas físicos, según el último comunicado de la FCF, y otros temas de interés antes de enfrentar a Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio).



La ausencia de James



"Antes que nada felicitar a Egan Bernal. Previo al comunicado de la Federación me reuní con James vía telefónica por el intercambio de información entre la FCFC y el Everton respecto a su actualidad, por eso la decisión de cuidarlo, sabemos de su importancia para la Selección y para nuestro futuro inmediato, así se lo expliqué a James. Vienen los partidos de septiembre, octubre, noviembre y enero y lo necesitamos.



Consideré tras evaluar las situaciones que se le han presentado el último trimestre que no deberíamos abusar o precipitar una recuperación con la competencia de los dos juegos de la clasificatoria y nuestra participación en Copa América. Por eso le dije a James que yo decidía desafectarlo de la convocatoria para que haga su recuperación como corresponde, con los tiempos prudentes para que él haga una pretemporada completa con su club y podamos tenerlo en las próximas fechas.



Preferí sacrificar ahora lo que implica él para el país, el grupo y el fútbol colombiano a tenerlo en un porcentaje que no ha sido el de los últimos partidos. Por ahí pasó la decisión, es protegerlo, cuidarlo, proyectar el futuro inmediato y que salga de ese círculo vicioso, la reincidencia en tantas lesiones.



Por qué no darle tiempo al 10



Los tiempos son relativos. El jugador quiere siempre estar en su selección nacional, aportar su talento, encontrarse con sus compañeros. Uno como entrenador a veces precipita esas situaciones y nos ha pasado ya. No solo es la cicatrización de una lesión reincidente sino después la readaptación a la competencia, de acuerdo a la carta que manda su club. Y está la preparación para un torneo como la Copa América con juegos tan continuos. No podemos hacerle daño a James ni a la Selección, el James del que todos nos enamoramos, alabamos en su plenitud, por eso le dije que lo necesitamos pero cuando esté 500 por ciento, porque 100 pro ciento no es suficiente para la Selección.



Nuevos liderazgos



Este grupo ya está consolidado, viene de Brasil 2014 y Rusia 2018 y hay una designación de capitanes. Falcao, Ospina, James y Cuadrado son los líderes visibles de esta generación y ellos lo asumirán ese liderazgo, respaldando todo y generando un clima de receptividad y armonía que esperamos se vea en al cancha, para sumar los puntos que necesitamos.



El comunicado de James



Es normal, los capitanes se ponen en sus zapatos y lo entendemos, él quiere jugar y es el dolor de un momento que va a tener su duelo. Le dije piénsalo, considéralo, en unos meses hablamos y vemos cómo te sientes. Ya hemos tenido esas experiencias en otras situaciones. Van a ser 20 años sin que un equipo suramericano tenga un campeón del mundo, no nos hagamos daño entre nosotros. No podemos llevar jugadores a competencias élite sin estar al 500 por ciento. La experiencia nos lo dice. Es el dolor normal de un jugador que siente que la selección es suya porque lo ha vivido desde niño.



La flexibilidad de permisos para jugadores



No hubo permisos. Todo se manejó de acuerdo a los calendarios de competencia de cada uno. Fueron llegando a medida de lo que deciden los clubes. La fecha FIFA empieza mañana. Tenemos autonomía sobre ellos desde mañana, esta semana. Inclusive Barrios, su entrenador le dio permiso por ser campeón para que viniera antes. Hay una desinformación, no hubo permisos. El cuerpo técnico, por ser nuevo, intentó convenir con jugadores de México que acabaron dos semanas atrás o Morelos, por eso empezamos el lunes anterior, pero la fecha FIFA empieza el 31.



¿Habrá nuevos convocados?



Estoy en eso. Nadie pensaba que pudiera pasar lo de JuanFer, lo de James. Yo estaba con Edwin pendiente de que hiciera mayor volumen de juego, por eso se convocó a Edwin. Estoy en las horas de decidir dos posibles nuevos nombres para sumar a la convocatoria, si es posible estos dos juegos, y después mirar lo que pase para Copa América.



Colombia tiene su ADN, su sensibilidad especial. Las dos prácticas han dado buena sensación, que nos encontremos con un equipo que mantenga la intensidad. Todos están compitiendo con buena disposición, ninguno ha manifestado ninguna molestia, no tenemos jugadores en departamento médico, no hay situaciones que los imposibiliten para competir.



El caso Villa



Es una situación sociológica compleja, no podemos estar exentos y es una pena el tema jurídico que había tenido Sebastián y después lo que eso implica, no poderlo tener por sus repercusiones en la sociedad. Es un tema delicado que se debe manejar con mucho tacto y contribuir para que sea lo mejor para todos.



Perú, primer rival



Es un equipo con gran proyección, con una evolución muy interesante, está Paolo pero también está Flores, está el hombre de Italia, es un grupo muy maduro, muy compacto, muy competitivo, este partido se debe encarar con la misma intensidad y entrega para resolverlo a favor nuestro.



Zona de volantes en Colombia



Todo depende. Baldomero es un volante más mixto con características distintas a Wilmar y Gustavo. Son situaciones que manejaremos en el plan de juego de cada partido.



Trabajo con juveniles



La focalización está en el equipo de mayores, los juveniles tienen sus calendarios casi en 'stand-by' por la situación de la pandemia. Por ahora no hay espacio de tiempo para influir en ese aspecto. La prioridad, por calendario y responsabilidad, es la selección absoluta.



Nuevos convocados de Liga local



Estoy esperando evaluar una situación. No creo que sea trascendental determinar si son del torneo local o no, para no generar falsas expectativas.



Todos los momentos son diferentes, han sido 15 años de maduración y de experiencias. Cada partido traerá sus necesidades, el momento de nuestros jugadores, ser específicos en una respuesta es capitalizar lo que en esos años aprendimos. No es fácil.



Laterales izquierdos



Tesillo viene jugando ahí muchos partidos, Yairo lo viene haciendo en liga mexicana y en Concachampions y es la tarea de elegir de acuerdo a las necesidades del equipo y los momentos de cada jugador en la posición.



El caso Sebastián Pérez



No podemos entrar a justificar cada convocatoria, mi trabajo es seleccionar, evaluar, por fortuna veo todos los juegos de la liga portuguesa y elegir de acuerdo a la necesidad, a la situación y el conocimiento que tenemos de Sebastián, que ha sido jugador de selección desde los juveniles. Por eso la decisión. Pero si vamos caso por caso no terminamos hoy.



Copa América



Lo primero es esperar que se confirme, estamos con esa expectativa, ansiedad, incertidumbre por lo que vivimos en Suramérica. Esperamos aprovechar estos días. Haber perdido nuestra sede, con la ilusión que teníamos es duro, pero que no sea disculpa para no exigirnos al 500 por ciento para cumplir la meta.



Es un golpe durísimo no haber hecho la Copa aquí como lo soñamos en diciembre de 2019 y naturalmente que dolió mucho declinar. La preocupación es ahora la parte logística, no sabemos a dónde organizar viajes, lo adelantado para viajar por las ciudades de Colombia se perdió, de modo que estamos esperando lo que determine Conmebol. Ojalá después de estas fechas de Eliminatoria podamos hacer un buen torneo con todo lo que requiere.