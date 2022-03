Rotación de Rueda: ¿por qué y para qué guardó fichas para Venezuela?

Reinaldo Rueda por fin ha sido centro de elogios. Pasaron muchas jornadas, muchos planes echados a perder, muchas ruedas de prensa tratando de explicar lo inexplicable hasta ahora, cuando Luis Díaz asumió el liderazgo y resolvió las dudas en la cancha.

Ahora Colombia tiene la tranquilidad de haber hecho su tarea contra Bolivia (victoria 3-0) pero la misma preocupación de hace cinco días: aún necesita tres puntos más contra Venezuela y que Perú no gane contra una debilitada Paraguay, que venció a Ecuador pero perdió a varias de sus fichas principales.



Rueda se habría imaginado una final de 180 minutos, de los cuales ya jugó los primeros 90 contra Bolivia. El entrenador aseguró que espera darle rodaje a la nómina que ganó y gustó en Barranquilla pero también aceptó que hubo jugadores con golpes (Quintero) y eso requerirá revisiones y posibles cambios obligados. Eso explicaría las ausencias, que en un principio fueron polémicas pero luego cobraron más sentido.



Estas son las posibles rotaciones, pensando en un rival siempre exigente contra Colombia como Venezuela... que esta vez tiene a un DT que conoce como tal vez ningún otro a la nómina que enfrentará el martes en Puerto Ordaz.



Stefan Medina



Daniel Muñoz suele ser la carta de salida, la propuesta ofensiva en un partido de local y contra un rival que se sabía que daría espacios. Pero Medina es la seguridad, el tapón, el sacrificado a la espalda del mediocampista de marca que cubre el sector derecho, que solía ser Cuadrado hasta la segunda amarilla que vio en Barranquilla y que lo sacó de la concentración. Fue Pékerman quien lo sacrificó primero y lo recuperó después como un fijo en las convocatorias. También es su propia final.



Dávinson Sánchez



Es el defensor con más roce y experiencia en partidos definitivos como el que viene contra Venezuela. Puede no tener la actualidad de sus compañeros en la zaga pero viene un rival experto en meter centros al área y en eso el caucano es incuestionable. No lo cuidaron por amarilla sino que apostaron a una llave Tesillo-Cuesta que la verdad ni fue exigida por Bolivia. El DT sabe que equipo que gana no se toca, pero este caso puede ponerlo a pensar.



Yairo Moreno



El hombre del Pachuca entró el jueves contra Bolivia y en un par de minutos hizo un lujo y hasta pudo hacer un auténtico golazo. Tiene el arco entre ceja y ceja y eso es bueno, pensando en un Luis Díaz con una marca férrea y muy pocos espacios. Jugó poco contra Bolivia y está descansado para ser titular por la banda izquierda, más ahora que se sabe que Mojica llegó con problemas físicos.



Wilmar Barrios



Su ausencia fue una de las grandes sorpresas de la alineación contra Bolivia. Se entendía si tuviera tarjeta amarilla, pero no era así. Tal vez sea su poca actualidad en la convulsionada Rusia. Lo cierto es que se reservó y llega entero para un partido en un clima caliente en el que se necesita de su suficiencia en la marca.



Rafael Santos Borré



Se trata de un delantero con muchas facetas que acabó dando su lugar a Luis Sinisterra porque llegaba con una tarjeta amarilla y podría perderse el duelo de este viernes. El DT no quiso correr el riesgo y lo tiene listo pensando en una posible opción para reemplazar a Cuadrado (ya lo hizo en Copa América), o como alternativa de Muriel o de quien el elegido como número 9.



Harold Preciado



​El delantero de Santos de México fue una de las novedades en el partido contra Bolivia, pues ni siquiera estuvo en el banquillo y vio el juego desde la tribuna. Y llama la atención porque viene de ser el goleador de la Liga jugando como 9 y de dejar una grata impresión en el amistoso contra Honduras. ¿Por qué no contó? Porque esta vez puede ser el revulsivo que arregle las cosas en un final de partido que pueda estar complicado contra Venezuela. Tiene la velocidad y el sacrificio y encima aporta definición. Lo que le falta es una oportunidad.