Rueda habló del caso Muñoz: 'la FCF pidió reconsiderar la jugada'

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia, habló este lunes del duelo del martes contra Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022 pero también de un jugador en particular: Daniel Muñoz.

El lateral derecho, quien ingresó por Stefan Medina en el complemento del duelo que Colombia le ganó por 0-3 a Perú, apenas pudo estar un minuto en la cancha, cuando protagonizó una jugada que el árbitro interpretó como expulsión directa.



La acción tuvo que ser revisada en el VAR y acabó con una tarjeta roja que los jugadores en la cancha sintieron pues para ese momento el rival jugaba con 10 hombres.



Sin embargo, los reclamos no surtieron efecto y el jugador tuvo que irse a las duchas, justo en su primer partido y con este nuevo cuerpo técnico.



"Daniel muy golpeado, seguro después del juego seguía lamentándose y llorando, muy amargado por lo vivido y por la situación. Al otro día ya nos reunimos y lo ha ido analizando", comentó Rueda.



"Ha tenido el apoyo de sus compañeros y el respaldo de la Federación, que hizo una petición para reconsiderar la jugada, para que que no sea considerada una jugada mal intencionada o violenta. Ese respaldo le servirá para ir asimilando y saber que es una experiencia más en su carrera", añadió el DT.



La intención de la FCF es reducir la sanción lo máximo posible, para que el jugador no tenga que pagar la sanción también durante la Copa América.