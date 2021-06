¿Para qué salieron Cardona y Campaz de la concentración de Colombia?

En la rueda de prensa previa al duelo entre Colombia y Argentina, por la fecha 8 de las Eliminatorias a catar 2022, salió a la luz que los jugadores Edwin Cardona y Jaminton Campaz salieron de la concentración del equipo en las últimas horas, acompañados por personal del cuerpo médico.

Precisamente se le preguntó al técnico Reinaldo Rueda, quien explicó: "tanto Ewin como Jaminton se vincularon al final a la selección nacional e hicieron pruebas de laboratorio para certificar todo lo que se había hecho. Se hicieron además otros controles que ordenó el departamento médico", dijo.



El propio DT explicó que toda la plantilla pasó sin problemas las pruebas PCR para detectar el coronavirus covid-19 y que incluso Morelos volvió a los trabajos tras superar la enfermedad. Eso hace intuir que no se trata de pruebas específicas sobre el virus. Sin embargo, Rueda no dio más detalles de la ausencia de ambos.



Lo que sí explicó fue lo que vio en Campaz para sumarlo como último convocado al actual proceso: "Jaminton, desde febrero en el microciclo no lo pudimos tener porque Tolima jugaba Copa Colombia creo. Ha hecho una buena temporada en Liga y a nivel internacional, hemos valorado su talento y su potencial, estábamos pendientes de cómo iba a pasar lo de la Liga que se postergó, más nuestros propios imponderables. La idea es que esté bien acá, verlo trabajar de cerca, que entre en la dinámica de la selección nacional, haga la adaptación, tiene una gran personalidad que valoran los compañeros y esperamos que aporte su talento".