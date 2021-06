Reinaldo Rueda y el análisis de la caída en Copa América ante Perú

La Selección Colombia cayó en la Copa América ante Perú y complicó su clasificación a la siguiente fase, teniendo en cuenta que el último partido de la fase de grupos es contra la Selección de Brasil.

Reinaldo Rueda, DT de la Tricolor, es consciente de los errores que se cometieron contra el combinado inca, los cuales desembocaron en la derrota por 1-2. En conferencia de prensa, el estratega vallecaucano analizó varios aspectos del encuentro e hizo énfasis en que en estos momentos de dificultad es en donde se conocen a los equipos fuertes.



Acá los detalles de la rueda de prensa.

Derrota ante Perú: "Esa es la situación que se nos presenta con este resultado adverso, creo que el hecho de haber cometido errores puntuales y no haber tenido la claridad para este juego nos lleva a esta situación, la cual es producto de lo que tenemos que hacer en este torneo. Ante la adversidad es que se conocen los equipos y los grupos fuertes.



"Se insistió en algunos momentos por los costados, pero faltó esa claridad y ese acompañamiento en los últimos 20 metros, para abrir más la cancha. En los últimos minutos se buscó eso con Alfredo Morelos, pero Alfredo estaba un poco ansioso y se fue hacia el centro y creo que eso no sirvió para lo que queríamos nosotros".



Aspectos positivos: "Cuando uno pierde no le gusta nada y cuando uno gana siempre es inconforme, debemos seguir trabajando para tener esa tranquilidad que no es fácil con el marcador adverso. saber remontar el resultado. Lo mejor es la entrega, carácter, lo que muestra la Selección. Es positivo la disposición del grupo, la respuesta ante los momentos difíciles, se supo empatar el partido, luego se comete un error y tuvimos la mala fortuna en el tiro de esquina... Positivo aprender de esta convivencia, conocer a los jugadores en competencia. Este torneo nos sirve para seguir ilusionados".

​

Clasificación: "Es difícil, pero creo que todos los juegos hay que disputarlos. Es un grupo muy competitivo ya los hemos observado con los partidos que hemos tenido con Ecuador, Venezuela, Perú. Todos conocemos las grandes virtudes de Brasil. Demostrar que estamos para revertir esta situación y colocar el fútbol el orden y evitar las imprecisiones que cometimos.



Brasil: "Hacer un juego ordenado ante Brasil y conscientes de que queremos y necesitamos avanzar a la siguiente ronda, se nos va la aspiración de lo que aspirábamos con este resultado, pero creo que está abierto y hay que seguir trabajando para ser fuertes, sacar lo mejor de esta derrota y encarar el partido limpios de este resultado".



Diferencia con la victoria en Eliminatorias: "Han sido 17 días y siempre hay respeto por el rival, son condiciones diferentes, fue otro partido diferente y eso pesó hoy con lo que había pasado en Lima. Perú nos sorprendió con su juego. Nos faltó la agresividad y movilidad que demostramos en Lima".



Gol: "Se tuvieron ocasiones importantes y faltó esa eficacia para haber tenido ese resultado. Falta ese aspecto de retomar la confianza frente al arco rival, finalizar la jugadas, mermar la ansiedad porque tenemos hombres con esa vocación goleadora, pero este torneo es muy competitivo, son selecciones de élite muy difíciles, toca seguir mejorando en la parte ofensiva".



Duván Zapata: "La combinación entre Miguel Borja, Edwin Cardona y Duván Zapata la veía así para mejorar la llegada y la eficacia en el área rival. Duván tuvo la oportunidad de cambiar con Edwin, pero no dio el resultado"



Estado de la cancha: "Creo que es una cancha agradecida hasta cierto punto, pero también es difícil. Es un cancha que se va alteando su superficie, que en algunas situaciones incomoda, pero no es argumento para el resultado de esta noche".