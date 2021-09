Ojo al mensaje de Reinaldo: ‘los jugadores han recibido presión’

La fecha de Eliminatorias en Conmebol ha causado gran revuelo por lo ocurrido con los clubes europeos, que se negaron a prestar sus jugadores para la triple fecha. Finalmente, algunos pudieron viajar, bajo unos acuerdos con sus jefes y parámetros para su regreso. Es el caso de Davinson Sánchez y Wilmar Barrios, que no estarán contra Chile, ante la presión ejercida por los dueños de sus pases.

Reinaldo Rueda no es ajeno a la realidad, habló de lo que ha pasado en ese aspecto y como lo han llevado en el entorno de la Selección Colombia “Estamos enfrentando la situación, ustedes vieron lo que se vivió en las horas previas por las disposiciones de las ligas europeas. Hasta el momento, estamos a la expectativa. Los jugadores están recibiendo presión de los técnicos, gerentes y presidentes. Las ligas europeas están en un momento neurálgico. Estamos buscando que ellos permanezcan con nosotros, pero deben cuidar su vinculación, contrato y esperaremos que estén hasta el juego en Barranquilla”.



El estratega afirmó que cada deportista ha puesto de su parte para que no se rompa la nómina, ante un próximo retorno a sus lugares de origen “Los jugadores están haciendo sus diálogos. Algunos conversaron con sus entrenadores. Una cosa distinta es lo de Italia, Rusia. Esperemos que podamos terminar la concentración con los 28 sin inconveniente, de lo contrario, aceptar la realidad”.



Concluyó con la importancia de evitar conflictos y poder contar con todos, apuntándole a las fechas próximas “Nos conviene que ellos vuelvan a sus clubes y sean titulares, que tenemos este espacio como Selección, pero debemos tener buenas relaciones. No nos sirve que haya conflictos con los clubes y los lleguen a borrar. Hay unos que no han empezado a ser titulares que no se han adaptado. No podemos perderlos para noviembre. Hay que tratar la situación con tacto. FIFA nos da un respaldo, pero ellos deben respetar las medidas. Son muchas aristas para tener en cuenta”.