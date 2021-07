¡Rueda da una pista! 'Podríamos tener a Daniel Muñoz y Stefan Medina'

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa del duelo entre Colombia y Uruguay, por los cuartos de final de la Copa América 2021, este sábado, a las 5:00 p.m. (hora colombiana).

La lesión de Uribe



Desafortunadamente Matheus Uribe presentó una molestia luego del juego con Brasil. Se creía que era algo leve y en un entrenamiento sintió más fatiga en esa parte. Luego de los exámenes nos dimos cuenta que tenía un desgarro y por eso se va de la competencia.



La fórmula Muñoz-Medina



Se ha venido pensando cambiar de modulo, pero le estamos dando estabilidad al concepto y a los jugadores que vienen haciendo bien las cosas. Tratamos de decidir lo mejor para cada juego.



Tendremos variantes para este juego, la alternativa de Daniel Muñoz como extremo podría darse y la hemos venido pensando. Nos queda una unidad de entrenamiento y luego conversaré con los jugadores.



Sobre el papel y en la teoría podríamos tener a Daniel Muñoz y Stefan Medina. Sin embargo, una cosa es la competencia y la otra es el entrenamiento.



Las ausencias



Se complicó la situación con las ausencias de Matheus y Cuadrado. Habían tenido un gran rendimiento, sin embargo, podríamos variar el sistema para buscar soluciones y superar a un rival difícil como lo es Uruguay.



Indudablemente la ausencia de Cuadrado pesa por el liderazgo que tiene en el equipo y el peso que tiene cuando está dentro de la cancha y lo que genera con su fútbol.



Somos conscientes del potencial de nuestros jugadores. Sabemos que en sus clubes tienen buenos números y buscamos poder plasmarlo en la Selección.



El reto



Tenemos un compromiso grande ante Uruguay, debemos estar llenos de carácter para podernos imponer en esta Copa América. Todos los partidos son exigentes, la calidad de los seleccionados nos hace que tengamos que tener mucho orden para poder avanzar de fase.



Lo que se espera



El fútbol como la vida es de momentos. Nosotros como cuerpo técnico no estamos para evaluar o juzgar la anterior presentación con Uruguay. No existe un comparativo. Tenemos alternativas no solo nominales, sino en cuanto a sistema de juego.



En todos los juegos es importante el orden. Luego se busca la eficacia en el arco rival, aunque todos los rivales sean diferentes. Brasil y Uruguay tienen mucha calidad en su trabajo y tendremos que redoblar esfuerzos.



La definición



Tenemos que finalizar muy bien para poder redondear lo que se ha hecho en la parte ofensiva.