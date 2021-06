Virtudes de Perú, opción Cardona y posible nómina: Rueda se despachó

Todo listo para el regreso de la Selección Colombia en Eliminatorias. Este jueves, el cuadro dirigido por Reinaldo Rueda visitará a Perú, en duelo válido por la séptima jornada.



En conferencia de prensa, el seleccionador nacional habló sobre los días de trabajo con el grupo, el tema Edwin Cardona y las principales virtudes de un rival que tendrá como abanderado en ataque a Paolo Guerrero.

Tiempo de trabajo - Fueron días positivos, provechosos. Todo se podrá ratificar con lo que exprese la Selección sobre cancha, lo que pueda expresar, lograr. Intentamos recobrar esa memoria, esa esencia en cuanto lo que significa el estilo de Colombia y el ordenamiento que intentamos hacia el futuro inmediato. Todo va a pasar por como será el trámite de juego.



Paolo Guerrero - Todos conocemos las grandes virtudes de Paolo. Es un hombre con unas excepcionales condiciones en el área, muy inteligente, con movimientos muy claros. Hay que mantener una altísima concentración y saber que es un hombre vital para el rival.



Edwin Cardona, titular o suplente - La idea era que se integrara posterior a su participación (con Boca Juniors), por todo el proceso que viene desarrollando. Es cuestión de evaluar de acuerdo a las características del juego, lo que nos salga en el partido. Ayer se evaluó a Edwin y hoy haremos una práctica un poco prepartido, con poca intensidad y volumen. Por lo que venía realizando él en las últimas semanas y lo que hizo antier con su club, creo que va a ser importante para ser una alternativa y considerarlo.



Idea de juego en el grupo - Contamos desde un inicio con jugadores que van a ser importantes en la idea que se tiene. Los primeros tres días teníamos 7 jugadores y al quinto día ya teníamos un porcentaje importante de jugadores muy receptivos y que han asimilado la idea. Es importante que se vuelvan a encontrar después de muchos meses... Está ya un ordenamiento en cuanto a sistema, intentamos dos variantes, no muchas cosas en cuanto a conceptos. Hoy realizaremos el último trabajo teórico con videoanálisis y posteriormente el trabajo práctico que ya nos dará la idea final para mañana.



Poderío de Perú - Estamos ante una selección peruana muy madura, muy bien estructurada. Su participación en el Mundial y lo que vivenciaron los hizo madurar mucho, a parte de los seis años que lleva el profe Gareca y lo que vivenciaron en clasificatorias y su grupo del Mundial. Ellos tienen la estabilidad y continuidad que no tenemos nosotros. Enfrentamos u rival muy competitivo, fuerte y que lo ratificó en la Copa América disputando la final con Brasil.



Estilo del futbolista colombiano - El estilo de juego o lo que siente el jugador colombiano lo tiene por esencia. Quizás algunas recomendaciones, sugerencias, inquietudes, ordenamientos que hemos trabajado ayudan. Todos en la vida sabemos lo importante que es el tiempo. El jugador colombiano es muy inteligente, da buena respuesta rápidamente, aparte de la disposición que tienen y ese desafío por reivindicarse y revertir esa situación que se presentó. El grupo es consciente, ellos se han reunidos, nosotros lo hemos trabajado en la parte teórica y existe toda esa disposición de salir y hacer una recta final que nos lleve a la meta.



Posición de Cuadrado - Hemos hecho los dos trabajos. Él tiene esa polivalencia, estamos ante un jugador excepcional por esa disposición, su gran madurez y lo que ha demostrad en su club como lateral o extremo o volante. Tiene esa gran polivalencia por su gran condición técnica, atlética, lo que muestra y ofrece en todas sus participaciones con la Selección.



Laterales de la Selección - Hemos trabajado la situación de Wiliam (Tesill) y Yairo (Moreno), que por fortuna han venido alternando en su club. Es una liga que hemos seguido atentamente y que a medida que pasan los años el jugador va haciendo esa mutación de posición, de acuerdo a lo que es su trabajo. Tenemos esa alternativa de William como central o lateral, algo muy positivo para la Selección.



Trabajo mental - El solo hecho de haber respondido positivamente a esta convocatoria demuestra la pasión y el deseo de volver a representar al país. El grupo es consciente de todo lo que estamos viviendo, el año pasado por salubridad. El grupo quiere brindarse como ese fenómeno sociológico que hace que la gente disfrute y por ahí pasa. El jugador de fútbol y el fútbol como tal es noble, soporta muchas situaciones difíciles.



Morelos, Mina y Andrade - Lo de Morelos será evaluado cuando retornemos a Colombia cuando cumpla sus 10 días de cuarentena. Ya está realizando trabajos físicos en su habitación, se le dejó un programa monitoreado, haciendo un seguimiento virtual y de acuerdo a lo que arrojen sus pruebas físicas y eco-cardiograma continuará en la convocatoria. A Yerry se la ha hecho seguimiento en las prácticas, trabajos de altísima exigencia y ha respondido bien. En el caso de Andrés, está en la lista de 60 jugadores que inscribimos en Conmebol, lista de buena fe, pero por el momento no lo convoque para estos partidos ni para la lista inicial de Copa América.