¿El único problema es la confianza? Rueda analizó el doloroso empate

Otra decepción en condición de local durante las Eliminatorias sudamericanas. La Selección Colombia sumó otro duelo sin ganar ni anotar, aspecto que lo deja comprometido de cara a la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Este martes, los cafeteros igualaron a cero con Paraguay dejando una imagen más que preocupante. El máximo responsable del desempeño del seleccionado, Reinaldo Rueda, dio su opinión del encuentro en rueda de prensa.



Esto fue lo que dijo:

Balance del empate - Todos estamos dolidos con este resultado por lo que se hizo en la cancha. Quizás sin la claridad suficiente para esa finalización, eso valuamos con el grupo. Nos faltó ese último pase y tener la fortuna de emboquillar. Creo que en la medida que podamos hacer ese gol en los primeros minutos de un partido, se podrá ver un mejor juego. Hoy se hicieron todas las variantes posibles. Lo importante es hacer ese lavado y que nosotros tomemos la confianza porque va a venir un juego muy difícil en condición de local. Será determinante retomar la confianza, la convicción de lo que se hace y descifrar esos partidos que nos permitan sumar lo que queremos-



Objetivos de los cambios - Se buscaron otras alternativas. Conscientes de que hombres como Borja o Muriel hicieron un buen trabajo, pero que no fue suficiente. Se buscaba la alternativa de dar con hombres enteros que hicieran una mayor presión sobre el rival, aparte de la movilidad, generación de espacios, el juego colectivo. Víctor (Cantillo) hizo un buen juego, distribuyó bien. Se buscó colectivizar. Se busca marcar un gol que nos libere de esa ansiedad y que nos haga hacer un mejor juego.



Culpables de no ganar - Tenemos que asumir responsabilidades. Nos equivocamos en la precipitud, en el estado de ansiedad por no finalizar. De parte mía, como responsable de las decisiones, y el cuerpo técnico, creo que intenté buscar tanto el equilibrio como la oxigenación y el orden. Tampoco podíamos precipitarnos, ni regalarnos porque era un equipo que sabía jugar muy bien en transiciones directas, buen juego aéreo. No logramos hacer el gol y por eso el partido se hizo tan difícil.

​

Parate por navidad y fin de año - Es difícil, a nadie le viene bien y más cuando son casi dos meses. Los jugadores van a seguir en sus clubes y ojalá tengan un buen suceso, una buena actualidad, se cuiden, que algunos logren un mayor protagonismo y continuidad para llegar en un mejor nivel en el mes de enero. Seguir con la ilusión de lograr en el camino la clasificación.



Rendimiento de los jugadores - Es la gran pregunta. Debemos ser conscientes de que no es suficiente lo que hemos dado, debemos exigirnos y brindar lo mejor para tener la claridad y dar un juego más coherente, más fluido. En algunas situaciones debemos pensar más en el equipo para tener un mejor resultado y se renueve la confianza.



Críticas por las sustituciones - Siempre todos los cambios van a ser cuestionados cuando no se gana. La idea era oxigenar, generar otra situación para James, buscar la amplitud de campo con Valoyes y abrir la defensa paraguaya... No se logró, se enfrentó a un rival muy aplicado y con gran disciplina. Lo de Diego (Valoyes), no era fácil debutar en un partido tan complicado.