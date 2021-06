Reinaldo repite la historia: debut, triunfo y regreso de la esencia

Colombia derrotó 0-3 a Perú en Lima, este jueves en partido de la séptima fecha de las Eliminatorias Suramericanas a Catar 2022, en el debut de Reinaldo Rueda como entrenador cafetero. El vallecaucano comenzó su segundo ciclo con triunfo y repitió la historia de las clasificatorias de 2006: hace 17 años también le ganó a Perú en su estreno, y empezó a devolverle la esencia al fútbol colombiano.



Rueda tuvo un partido redondo, más allá del buen resultado en Lima. Y es que más allá de ganar y golear de visitante, gustó por momentos. Construyó un equipo sólido en defensa, con volumen de ataque, un mediocampo firme y con ideas, un ataque con presencia y solidaridad en todas sus líneas.



Reinaldo le dio la confianza a un grupo de jugadores que perdió a sus dos referentes para esta doble jornada: Falcao García y James Rodríguez. Alineó a los de mejor momento, a los de mayor experiencia y hasta ganó con una sorpresa en su nómina: sacó a Wílmar Barrios y le dio paso a Gustavo Cuéllar, ordenado, imponente y elegante.



Si bien no tuvo salida en sus laterales, si ganó en seguridad por las bandas. Incluso cuando William Tesillo flaqueó por izquierda, contó con el respaldo de Luis Díaz, gracias a las instrucciones de Rueda Rivera.



Colombia fue un equipo serio como su técnico: también responsable, respetuoso y limpio en su actuar.



A la Selección no le faltó nada y tampoco le sobró. No fue un equipo nervioso, tampoco sobrador cuando ganaba 0-3 y tenía un hombre de más; y aplomado cuando se quedó también con diez jugadores y administró con sabiduría la ventaja.



Reinaldo no inventó, solo jugó a lo que él y sus muchachos saben: con buen trato de balón, con orden táctico, con repliegue y salidas rápidas, y con talento, expuesto en cada línea.



Ahora viene Argentina, el martes 8 de junio en Barranquilla, un reto mucho más complicado, pero ya ganó en lo mental para tener un equipo fuerte y tratar de ir por el rendimiento perfecto en esta doble jornada de Eliminatorias.