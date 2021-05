Los palos en la rueda del ciclo de Reinaldo en la Selección Colombia

El 14 de enero de 2021 fue uno de los días más importantes en la carrera de Reinaldo Rueda, pues fue nombrado como entrenador del seleccionado de mayores de Colombia, al que llegó para cumplir su segundo ciclo después de quince años, en los que adquirió muchísima experiencia y sabiduría, además de respeto y prestigio internacional.



Dirigir a la Selección de su país lo llenó de orgullo, pues tiene la oportunidad de desarrollar un plan ambicioso y bien estructurado para el recambio generacional de Colombia. Sin embargo, en estos 136 días no ha sido fácil la tarea de comandar al equipo de todos.



Es que ha sido mucho palo a la rueda del ciclo de Reinaldo en la Selección. Empezando porque firmó en época de covid-19; la pandemia le había impedido reunirse, entrenar o conversar con los jugadores principales de la Tricolor. Solamente hubo charlas virtuales con los jugadores que ahora sí están a sus órdenes en Barranquilla.



Rueda solo pudo trabajar con un grupo de jugadores locales en un microciclo que armó en Bogotá. También vio la Liga colombiana para examinar. Sin embargo, no ha sido suficiente para examinar a los jugadores, y menos a los que están en el exterior, porque muchos de ellos no tuvieron buenas temporadas y fueron suplentes o tuvieron lesiones.



Ya en los días más próximos a las Eliminatorias, Rueda ha tenido inconvenientes para armar su convocatoria. Empezando por tener que prescindir de Falcao García, referente y goleador histórico de la Selección, pero que no tuvo un buen año con Galatasaray. Sin duda, un golpe para el cuerpo técnico, pero también un golpe de autoridad y de ser consecuente con convocar a jugadores de buen presente.



A Rueda también le han fallado sus asesores en comunicación, pues se presentó un gran problema con James Rodríguez al ser desconvocado y recibir una respuesta del jugador en un comunicado, quedando la sensación de mala comunicación.



Reinaldo ha tenido críticas por sus llamados, por la paciencia que tuvo con Boca Juniors para prestar hasta el próximo martes a Edwin Cardona, y seguramente recibirá preguntas fuertes de la prensa este domingo, pues deberá dar declaraciones previas al partido contra Perú, el próximo jueves 3 de junio, justamente cuando se cumplen 140 días de Rueda en la Selección.