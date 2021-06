Cardona y sus goles 'gana-partidos': seis gritos en Selección Colombia

"La pelota siempre al diez". Hoy, cuando esa figura pierde cada vez más protagonismo, es todo un atrevimiento. Pero de cuando en cuando aparece un Edwin Cardona que lo reivindica y lo agradece con goles.

El dato puede no ser contundente: este domingo, el antioqueño marcó su sexto gol en 42 partidos con la Selección Colombia.



Bien, no parece nada para perder la cabeza. Pero ojo que cada vez que celebró fue definitivo para el equipo.



Este 13 de junio de 2021, el creativo antioqueño marcó su sexto tanto en la selección absoluta, una jugada de viveza que le ayudaron a cristalizar Cuadrado en la pared y Borja como pivote para darle al equipo un triunfo 1-0, clave para comenzar un torneo tan disputado y corto como la Copa América.

¡De cerca! Mira el gol de la victoria de Colombia esta noche por 1-0 contra Ecuador



De pertinho! Olha o gol da vitória da Colômbia nesta noite por 1x0 contra o Equador!



El 7 de junio de 2017, Cardona igualó un enredado partido amistoso contra España con una linda definición (se adelantaba el excampeón mundial con gol de Silva). Después vendría la tristeza de verse fuera del Mundial de Rusia, a pesar de la importancia de los goles que había marcado para la clasificación.



El 6 de octubre de 2016 celebró Cardona un auténtico golazo y en el minuto 90+1 contra Paraguay, en Asunción, le dio a Colombia una victoria 0-1 que mantuvo al equipo en zona de clasificación directa al Mundial.



El 25 de marzo de 2016 fue el hombre de la victoria 2-3 contra Bolivia en La Paz, en la Eliminatoria a Rusia 2018. Anotó en el minuto 90+3 y fue una fiesta total, pues encaminó una Eliminatoria compleja.



El 8 de octubre de 2015 marcó en el 2-0 de Colombia contra Perú, en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 como ocurrió esta vez, reemplazó a James, quien no hizo parte de la convocatoria por lesión.



El 30 de marzo de 2015, después del 'Mundialazo' (que él vio por TV) marcó en el 3-0 contra Kuwait en un amistoso de preparación para la Copa América de Chile.



Lo que es difícil de creer es que se haya quedado fuera de un Mundial, que no sea todavía indiscutible y que aún ahora se pregunten si puede ser o no un relevo confiable para su buen amigo James Rodríguez. ¿Qué más debe hacer?