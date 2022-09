Referentes de Selección Colombia esperan llamado: ¿quién sí, quién no?

Néstor Lorenzo entregará este jueves la convocatoria para los amistosos ante Guatemala y México, del 24 y 27 de septiembre. El seleccionador argentino, quien asistió al técnico José Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018, tiene en sus manos un nuevo proceso y el objetivo de regresar con la tricolor a un Mundial. Hay mucha expectativa por lo que será su primera llamado oficial, ¿cuántos 'viejos conocidos' repetirán?



La ansiedad carcome a los aficionados de la Selección Colombia y a aquellos que piensan de entrada en un "revolcón". En estas horas previas ha habido mucha especulación con los nombres de los que podrían o no estar en la lista. Y aunque el deseo de muchos es el mismo: aires de renovación, los planes de Lorenzo podrían ser otros, al menos por ahora.



Lo cierto es que el entrenador argentino tiene a la mano jugadores en un gran nivel, como Luis Díaz y Luis Sinisterra. Pero también a otros que no pasan el mejor momento y necesitan recuperarse pensando en el Mundial de 2026. Entre los que figuraron en Rusia 2018, "sobrevivieron" varios con el proceso que llevaron, primero Carlos Queiroz, y luego, Reinaldo Rueda, rumbo a Qatar. La fallida clasificación ya es cosa del pasado y es momento de pensar a futuro.



Sin duda, un difícil panorama. Edwin Cardona cuestionado por su nivel, Santiago Arias sin equipo y James Rodríguez, buscando otro exótico destino para poder jugar. Las lesiones también han afectado a convocables como Juan Fernando Quintero, Yerry Mina y Duván Zapata, quienes no estarán en el doble reto de finales de septiembre.



El dilema ahora es si Néstor Lorenzo llamará a algunos que no andan en su mejor nivel, o incluso, que no tienen acción hace un buen tiempo como el caso James. Respecto a los referentes hay más dudas que certezas. ¿Quiénes deberían regresar y quiénes no?



David Ospina: el arquero, de 34 años, dejó la Serie A esta temporada 2022/23 para fichar con Al Nassar de Arabia Saudita. Está jugando y recibe elogios por su nivel.

David Ospina en entrenamiento de Selección Colombia. Foto: FCF

Luis Fernando Muriel: Recientemente regresó con Atalanta frente a Cremonese, después de estar ausente por molestias físicas. Fue titular. Sin embargo, no ha conseguido marcar en el inicio de la temporada.

Luis Fernando Muriel en Colombia vs Bolivia. Foto: EFE

James Rodríguez: El '10' fue noticia este miércoles por su posible fichaje en Olympiacos de Grecia. El talentoso volante busca recuperar la confianza sumando minutos y en Al Rayyan no pasará. En Catar siguen molestos con su actitud y sus ofrecimientos a otros clubes.

Falcao y James en la Selección Colombia, 2018. Foto: EFE

Falcao García: El 'Tigre' se mantiene en los planes de Rayo Vallecano, aunque no como titular. Ha tenido varios minutos esta temporada entrando desde el banquillo. Su técnico Andoni Iraola lo elogia por la manera en la que se trabaja.

Falcao García. Foto: EFE

Juan Guillermo Cuadrado: De todos los referentes es el que tiene un mejor presente. Es titular indiscutido en Juventus, donde incluso es capitán. Ha jugado partidos importantes en Serie A y ha tenido acción en Champions League.

Juan Guillermo Cuadrado, suspendido. Foto: EFE

Wilmar Barrios: El volante está firmando su quinta temporada con Zenit. Es uno de los referentes en su equipo, que cabalga primero la Superliga de Rusia.

Wilmar Barrios frente a Brasil. Foto: CEET - Vanexa Romero

Dávinson Sánchez: El defensor no ha conseguido tener un mayor protagonismo en Tottenham. Sigue estando en los planes del entrenador pero como suplente, casi siempre sin sumar minutos. Esta semana su equipo tuvo actividad en Champions pero él no jugó.