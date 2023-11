Colombia recupera a Arias: ¿cómo y con quién sacarle más provecho?

La Selección Colombia está en Asunción, con todo preparado para cumplir la sexta jornada de la Eliminatorias al Mundial 2026, enfrentando a Paraguay, este martes (6:00 p.m. hora colombiana).

La buena nueva, como si no fuera suficiente ya con la victoria 2-1 contra Brasil que rompió la historia, es que para este nuevo compromiso recupera a un hombre clave: Jhon Arias.



Nada menos que un campeón de Copa Libertadores que no pudo jugar en Barranquilla por acumulación de tarjetas amarillas hará presencia ahora, cuando se empieza a disfrutar la mejor versión de Luis Díaz. Y sin duda da alegría porque se trata de un hombre que había jugado todos los partidos con Néstor Lorenzo en calidad de titular y porque es un hombre solidario y sacrificado para hacerse a un lugar aún fuera de su zona de influencia más importante.



Arias lleva cuatro partidos, 326 minutos y una asistencia (en victoria 1-0 contra Venezuela) en las actuales Eliminatorias y, aunque lamentó su baja contra los brasileños, a los que conocen como la palma de su mano, ahora tendrá revancha.

​

La pregunta es: ¿cómo sacarle provecho en este envión anímico que supone la victoria contra Brasil? La parece obvia pero a la hora de la ejecución no lo es tanto: ¡Hay que usarlo de extremo por derecha, como acaba de coronarse campeón continental! Y sí, pero no en el tablero de Lorenzo.



Vale decir que, ante el despertar futbolístico de James Rodríguez, Arias ha perdido su lugar habitual en Fluminense para retrasarse y jugar como interior, con ventajas y desventajas: se ha alejado del área rival -donde es más peligroso- y h visto multiplicarse sus tareas defensivas, pero han ganado Díaz, James y Borré un gran 'pasador' más cerca del medio campo, donde puede haber mejor visión de juego.

​

​¿Qué habría que hacer ahora? ¿Mantenerlo como interior o apostar por su posición natural? La realidad es que lo ideal sería devolverlo a su posición natural. Varias razones: contra Brasil se probó que usar un extremo puro por la derecha (Sinisterra en Barranquilla) abre mejor el espectro de ataque pues se gana un hombre con pase y remate a puerta.



Pero además, contra un equipo tradicionalmente fuerte en defensa como Paraguay, obviamente es mejor multiplicar atacantes en los últimos metros que apostar a fortalecer el medio campo: más dolores de cabeza provoca el error, algo así como 'el caos' que le gusta a Lorenzo al tener más hombres llegando a posición de gol.

​

Habrá que ver qué decisión toma Lorenzo, quien no está dudando si Arias es titular o no sino cuál función le adjudicaría para aprovecharlo mejor.