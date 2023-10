¿El enemigo es el VAR? Curioso récord de Colombia en Eliminatorias

Hay una preocupación latente por la falta de gol de la Selección Colombia en este inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. ¿Por qué si en cuatro partidos ha hecho tres goles, más que en aquella mala racha de 7 partidos sin anotar? Porque en un año de amistosos con Néstor Lorenzo casi se caían los goles de los bolsillos y ahora cuesta mucho, mucho hacerlos.

Lo bueno es que la cantidad de ocasiones creadas no disminuyó radicalmente, lo malo que, unas veces por fallas individuales y otras por pura falta de fortuna, el ritmo anotador no es el que se esperaba. Pero ojo que hay un detalle no menor: un tercer enemigo de las celebraciones podría ser la tecnología.



Colombia tuvo en Quito dos celebraciones en vano. En el primer tiempo, James asistió a Luis Díaz con un pase filtrado que se definió bien pero que encontró premio pues se le sancionó un fuera de lugar.



Más polémico aún fue el fallo arbitra después, cuando Cuesta cazó un balón suelto dentro del área y de puntazo definió para celebrar de manera eufórica, pero después, a instancias del VAR, se descubrió que Santos Borré estaba adelantado y, para el juez Facundo Tello, interfirió en la jugada y obstaculizó al arquero Moisés Ramírez.



Las dos jugadas suman a un récord inesperado de Colombia pues, según MisterChip, es es el equipo con más goles anulados en la fase clasificatoria al Mundial.



“Colombia es la selección con más goles anulados por VAR (cuatro con el del martes) en la historia de las eliminatorias sudamericanas. 4 Colombia (1 a Quintero, 1 a Mina, 1 a Borja y 1 a Cuesta) 3 Venezuela, 2 Brasil, Chile y Uruguay”, reveló el español.





#OJOALDATO - Colombia es la selección con más goles anulados por VAR (cuatro con el de hoy) en la historia de las Eliminatorias sudamericanas.



4 Colombia (1 a Quintero, 1 a Mina, 1 a Borja y 1 a Cuesta)

3 Venezuela

2 Brasil, Chile y Uruguay — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 18, 2023

Cada decisión trae su polémica pero, evidentemente, el VAR no ha ayudado a un equipo nacional a la que ni la generación ni muchas veces la buena definición parece alcanzarle.