Gravísimo: este sería el motivo de protesta de la Selección Colombia

La Selección Colombia ganó su partido debut en la Copa América Femenina 2022 al imponerse 4-2 frente al combinado paraguayo. Una exhibición de fútbol en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, que motiva al país sede del certamen a buscar su primer título en la competición.



Más allá del triunfo cafetero, resaltó la manera cómo las futbolistas sentaron su voz de protesta contra las decisiones que se han venido tomando en el fútbol femenino colombiano. Y es que hasta el momento del debut colombiano, se había anunciado que no iba a disputarse la Liga II por problemas económicos de los clubes y de organización de la Dimayor.



Sin embargo, habría otro motivo para la protesta de la Selección, esta vez involucrado con sus premios en esta Copa América.



Aunque en principio se habló de que las jugadoras recibirían 20 millones de pesos por partido ganado para todo el plantel, que no sería mucho dinero si se reparte entre todo el plantel, luego se aclararon las cifras que estarían ofreciendo en la FCF.



Se reveló en ‘ESPN F90’ que las jugadoras de Colombia no han podido pactar premios con los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol para este certamen. Nicole Regnier, exfutbolista y quien es amiga y compañera de muchas de las actuales futbolistas colombianas, fue la que contó el trasfondo de la simbólica protesta.



“Por partido empatado o ganado, no están cobrando nada, cero pesos. Aunque cada vez que Colombia avance de fase, la Conmebol otorga un dinero, pero en la Federación no les quieren dar nada, les dijeron que solo hay premio sin son campeonas o subcampeonas”, dijo Regnier.



La exfutbolista, ahora panelista de ESPN, contó lo peor de los premios pactados entre Federación y futbolistas colombianas: “Este año, al campeón de la Copa América le van a dar 1.5 millones de dólares, un premio muy grande. Y a las jugadoras les ofrecen un premio cercano a los 100 millones de pesos, para repartir a toda la Selección, incluyendo utileros y demás, lo que significa que les toca como de a 4 o 5 millones de pesos a cada una”.