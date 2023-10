¿Por qué él si hay mejores? La misión de Castro en Selección Colombia

No hay llamado sin polémica en una Selección Colombia y ese es el día de Néstor Lorenzo y su equipo, de cara a una doble fecha de Eliminatorias especialmente sensible para los aficionados.

Habrá pasado tiempo ya pero la herida del 0-3 contra Uruguay y el 6-1 contra Ecuador, mismos rivales de esta jornada en el camino de regreso al Mundial 2026, no se curó del todo, entre otras porque solo esos mismos que están en esta convocatoria y que estuvieron en aquellas dolorosas derrotas, son los que deberían limpiar la herida.

​Ahora, con ese antecedente, viene una contingencia: Colombia ha perdido siete jugadores por lesión respecto de la convocatoria que se tenía prevista, a saber Mina, Lucumí, Lerma, Cuadrado, Muñoz, Valoyes y Medina, este último convocado a última hora pero con problemas físicos que le impidieron volver al equipo nacional.

Eso cambia cualquier plan inicial y lo primer que habría que tener es un poco de paciencia y hasta empatía por el trabajo del cuerpo técnico, que de ninguna manera puede prever bajas por problemas físicos. Pero claro, como en cada aficionado habita un técnico en proyección, muchos critican que a la hora de los reemplazos no se convoque a quienes, al menos a nivel estadístico, están mejor.

Y en esa lista de reclamos, un puntual: ¿por qué el reemplazo de Valoyes, que venía como extremo derecho, es un número 9 que ni está en racha, ni es joven en proyección, ni tiene mejores números que otros candidatos como los tan pedidos Harold Preciado y Marco Pérez?

Pregunta con varias respuestas posibles. La primera y más contundente son sus buenos números: en toda la temporada suma 42 partidos con 16 goles y 3 asistencias, lo que da la idea de ser un delantero con gol pero también con asociación, lo que no es un detalle menos a la hora de ubicarlo al lado de atacantes de renombre como Díaz, Carrascal, Borré, Sinisterra, el propio James.

Leonardo Castro, temporada 2023 con Millonarios Foto: Sofascore para Futbolred

Puede que no esté siguiendo la huella de Dayro Moreno o Marco Pérez, pero su temporada es muy aceptable en términos de resultados de equipo.

Ahora, otras consideraciones: juega regularmente en Barranquilla y en la altura de Bogotá (2.600m), que es lo más cercano que se puede encontrar a la realidad de Quito (2.800m). Ofrece una adaptación total que no ofrece Harold Preciado a pesar de su buen momento (vive y juega a poco más de 1.100m) y aunque puede igualar ahí con el delantero de Águilas, le gana por edad el pulso pues tiene 31 años frente a los 33 del artillero de la Liga.

Y más que eso: Castro ya ha hecho concentraciones con Lorenzo, lo que significa que tiene adelantada una información táctica importante, que no habrá tiempo de hacer con ningún otro candidato y ahí es donde supera en la competencia a Preciado (29 años).

La Selección Colombia es una puja permanente de momento, edad, experiencia y huella de Selección y, a la hora de los delanteros, Castro era la mejor opción para un momento de emergencia. Si se mira en perspectiva, es mucho más opción para un momento de necesidad en Quito que en Barranquilla, cuando las piernas de los Borré, los Díaz, los Carrascal empiecen a pesar y haya que revitalizar el ataque. Lo claro es que su elección puede ser todo menos improvisada. Otra cosa será el resultado que de la apuesta.