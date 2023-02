Tres razones de cambio extremo de Colombia Sub-20: goles y revelación

Fue, como en la TV, un cambio extremo: del equipo sin remates a puerta, con exceso de traslados, con serios problemas de conexión, se pasó a uno contundente, que goleó, que gustó, que sedujo.

Le ocurrió en un par de días a la Selección Colombia Sub-20, que se estrenó con derrota 1-0 contra Uruguay en el hexagonal del Sudamericano, pero que contra Paraguay le dio toda la vuelta a su realidad y a ese compromiso y esa entrega de aquel debut, le sumó el gol, el gran dolor de cabeza que ha tenido durante todo el torneo.



¿Cómo se obró el milagro? Tres explicaciones a la nueva cara, la de la ilusión del Mundial de Indonesia y la clasificación a los Panamericanos:

1. Apareció el 9

​Pasaron seis partidos en la búsqueda de un delantero que aportara lo más importante que tiene el fútbol: el gol. Pasó más veces de las que debió Caraballo, pasó Zuleta (el reemplazo de Tomás Ángel), pasó por momentos Fuentes y entonces apareció Cabezas Hurtado. Y no es que no lo tuviéramos antes, de hecho jugó minutos un par de veces, pero apenas ahora tuvo la libertad suficiente para ser unas veces referente de área y otras más un delantero capaz de salir del área para abrir líneas de pase a los interiores. Marcó un lindo gol asociándose con Monsalve y dio la asistencia del gol de Cortés. Gol y pase. Esa sí es una razón contundente para apostar, como ha hecho Cárdenas, por el hombre en punta contra todo y contra todos.



2- Apuesta por el talento

En vez de tomar precauciones defensivas, como pasó antes en el Sudamericano, esta vez la apuesta fue por el talento: desde Torres en un rol de salida más que de marca, con Castillo Manyoma en su papel del más puro número 10, con Monsalve y su asociación, con Cortés como la fórmula más eficiente de desborde y de remate, con todos esos condimentos sumados a Ocampo en la salida y a los centrales Mantilla y Álvarez como fórmula de juego aéreo defensivo pero también ofensivo, así fue como Colombia se arriesgó a ser ofensivo y ganó. Los números son elocuentes: 60 por ciento de posesión pero 6 tiros al arco y 3 goles. No era tan difícil...

Colombia vs Paraguay Foto: Sofascore para Futbolred

​3. La motivación de la necesidad

​Por alguna razón inexplicable, Colombia es reactiva y no propositiva: sus mejores versiones aparecen cuando el agua está a la altura del cuello, cuando, como ahora, se ve claro que son estos rivales en teoría accesibles los que aseguran un cupo al Mundial de Indonesia y por eso es apremiante ganarles y hacerlo con ventaja, con goleada como ocurrió contra Paraguay (3-0). Así se jugó un gran partido contra Brasil, desde la urgencia de no perder. Y así mismo ahora, el DT sintió la presión y tomó decisiones como dejar de exponer a Caraballo y apostar a otro perfil de delantero, el grupo sintió la necesidad de probarse que más que actitud tenía fútbol para volver a meterse en la parte alta de la tabla, el equipo todo unido vio que no se puede hipotecar el cupo al Mundial a un partido contra Brasil. Había que ganar ahora y bañarse de confianza porque el tiempo ya juega en contra. La presión les funciona, al parecer.