¿Usted también extrañó a Cuesta? La razón de su ausencia en Selección

Reinaldo Rueda convocó a 28 jugadores para la doble fecha de Eliminatorias a Catar 2022, contra Perú (28 de enero) y Argentina (Primero de febrero) y, por supuesto, no escapó a la polémica.

Una de las ausencias que más llamó la atención fue, justamente, la de una de las apuestas del DT: el defensor Carlos Cuesta.



El hombre del Genk ya se recuperó de covid 19 y no hay rastro de la lesión que sufrió a finales del año pasado, lo que descarta una razón médica para su ausencia en la Selección, y aún así no apareció en la lista.



¿Qué pasó? El periodista Camilo Castellanos aseguró en el programa 'De fútbol se habla así', de DirecTV, que el propio jugador le reveló la causa: "Hablé con Cuesta hoy y me dijo que después del covid NO se siente al 100 por ciento físicamente".

🇨🇴 “Hablé con Cuesta hoy y me dijo que después del covid NO se siente al 100 % físicamente”.



-@CastellanosCami



Analizamos la convocatoria de la #SeleccionColombia en #FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO pic.twitter.com/dW2PA088se — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) January 20, 2022

Ante esa explicación, queda claro que al DT no le quedó otro remedio que modificar su plan inicial, tener en cuenta a William Tesillo como cuarto defensor central y llamar a Freddy Hinestroza (Junior) como segundo lateral izquierdo, junto a Mojica.