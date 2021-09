Colombia descendió: así quedó el ranking FIFA de septiembre

La FIFA hizo público el ranking de selecciones nacionales para el mes de septiembre, donde se destaca la perdida de una casilla por parte de Colombia, luego de los resultados obtenidos en la triple fecha de Eliminatorias. Pese a no perder en ninguno de los partidos, no fue suficiente para que los de Reinaldo Rueda mantuvieran la casilla 15, que lograron tras la Copa América.



La tricolor está en la casilla 16, teniendo por delante a Suiza, Alemania, Estados Unidos, Uruguay y Países Bajos. En el escalafón, también se destaca la pérdida de puestos por parte de Francia, que se ubica cuarta, luego de estar en el top tres, debido a los resultados recientes obtenidos en las Eliminatorias, que no han sido los mejores.



Ese es el ranking FIFA para el mes de septiembre.

1. Bélgica

2. Brasil

3. Inglaterra

4. Francia

5. Italia

6. Argentina

7. Portugal

8. España

9. México

10. Dinamarca

11. Países Bajos

12. Uruguay

13. Estados Unidos

14. Alemania

15. Suiza

16. COLOMBIA

17. Croacia

18. Suecia

19. Gales

20. Senegal