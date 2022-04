¡Les baja el pulgar! Jesurún descarta a Gareca y Alfaro para Colombia

Los rumores van y vienen desde la esperada confirmación de la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia, trámite que finalmente se surtió este lunes.

Hay muchos nombres en los medios pero, según Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ninguno realmente confirmado.



Así habló este martes del posible reemplazo de Rueda en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio: “Eso no lo podemos saber. La idea es lo más pronto posible, pero hay que hacerlo con calma. Cualquiera que sea el nombre despertará polémica, pero lo que intentamos a partir de hoy es la búsqueda de la persona que consideremos ideal para este proceso”, dijo.



Sobre Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, dos de los nombres que se han escuchado, los descartó: “no tenemos nombres. En el caso de Alfaro quiero ser claro: es totalmente falso. Tiene su contrato con una Federación, al igual que Ricardo Gareca. Ese rumor es absolutamente falso. No hay nombres ni candidatos aunque hay 30.000 llamadas de empresarios que tienen el técnico ideal para nosotros”.



Entonces, ¿qué se busca? "Lo ideal es buscar a la persona, ojalá especializada en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. El fútbol es uno solo, la nacionalidad puede ser cualquiera”, dijo, lo que da opciones, literalmente, a todo el mundo.



Sobre la opción de esperar al final del Mundial para tener más opciones, el directivo opinó: “es un dilema que existe pero no nos podemos limitar a esperar el Mundial. Vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, pero con calma y mucho estudio. Si las circunstancias obligan a esperar el Mundial es otra cosa, pero no es lo que tenemos en mente”.



Cero autocrítica



Mientras muchos señalan a la directiva del fútbol que representa, Jesurún, como lo hizo antes Álvaro González Alzate, no siente que haya ninguna culpa de su parte.



“Siempre los culpables son los directivos. Nosotros entregamos todo lo que podíamos dar. Cuando clasificamos a dos Mundiales no éramos los mejores, ni nos mencionaron, y ahora somos los culpables, eso es un contrasentido. La FCF trabaja en muchos frentes entendiendo que el producto principal y el de más interés es la Selección Masculina de Mayores”, dijo.



Sobre la desarticulación entre mayores y juveniles explicó: “desde la llegada del profesor Queiroz y luego con Rueda siempre estuvimos integrados. Rueda asistió a prácticas de la Sub 17 y Sub 20. Lo logramos en este periodo”. Palo a José Pékerman, el último que tuvo resultados para mostrar, y de nuevo una realidad paralela en la que viven los que deciden en la FCF.