¿Seguirá ligado a la Selección? Jesurún habló de Arturo Reyes

Con la llegada de Arturo Reyes al banquillo de Junior, quedó la vacante disponible en la Selección Colombia Sub 20, teniendo en cuenta su trayectoria por la tricolor, hasta ser interino durante unos amistosos, tras la salida de Pékerman. Las dudas salieron a aclararse, pues poco se sabe, en estos momentos, lo que ocurrirá con las inferiores de la tricolor, pues las competiciones se han ido cayendo, por complicaciones económicas y lo ocurrido con el Covid 19.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló en Blog Deportivo, de Blu Radio, sobre lo que será el destino de la tricolor, en esta categoría, por el momento “El señor Reyes renunció a la Federación. Él es el técnico nombrado y creo que ya empezó a trabajar con el Junior de Barranquilla”.



El dirigente habló de cómo se dio la terminación del contrato “Su desvinculación de la Federación es voluntaria, porque él no puede tener dos cargos. Agradecerle todo lo que hizo por nosotros, pero él ya no está vinculado con la Federación”.



Además, se refirió a la opción de tener nuevamente otro técnico para la categoría prontamente “Sí, pero con calma. Acuérdense que no tenemos compromisos internacionales inmediatos en esa categoría, porque se cancelaron por parte de Conmebol”.



Concluyó con la elección, donde Reyes podría tener alguna opinión, ayudándole a la Federación para escoger a su reemplazo en esta vacante.