¿Un mensaje mentiroso? Ramón Jesurún, el más feliz con la Sub-20

La Selección Colombia Femenina sigue dando de qué hablar a nivel de Sudamérica y, asimismo, en todo el mundo. Después de que el combinado nacional de mayores consiguiera su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el 2023 y los Juegos Olímpicos de París, Francia en 2024, llegó el turno para las juveniles.

Con una Linda Caicedo desgastada por las competencias, pero con una lucha incesante por jugar y ser la heroína de la Selección Colombia, la Sub-20 clasificó a los cuartos de final de la cita mundialista que se está llevando a cabo en el mes de agosto en Costa Rica. Ganándose todos los elogios del mundo entero aparece la joven de 17 años que ha anotado en todas las divisiones con el combinado nacional. A su vez, la FIFA la compara con las copas de esta categoría que tuvieron jugadoras como Marta Vieira, Megan Rapinoe y Alex Popp de Brasil, Estados Unidos y Alemania respectivamente.



Durante la Copa América, la Selección Colombia de mayores protestaron en el primer partido contra Paraguay por las escasas garantías que hay para ellas y ahí es donde aparece Ramón Jesurún y la Dimayor. El presidente de la Federación sacó pecho por los resultados diciendo que se siente como un padre de todas las jugadoras.



Sin embargo, puede sonar mentiroso por las decisiones que con el ente que regula las competiciones colombianas han hecho de no hacer Liga Femenina BetPlay en el segundo semestre. ¿Qué ejemplo está dando el país subcampeón del certamen sudamericano? Para Ramón Jesurún, un gran ejemplo, pues volvió a sacar pecho por la Sub-20.



En entrevista con el Gol Caracol, Ramón Jesurún mencionó, “muy contento porque es un Mundial, como dije al comienzo, muy duro, muy difícil. Teníamos un grupo terriblemente complicado, salimos airosos; no perdimos ningún juego, quedamos de primeros en el grupo y eso es algo que enaltece el fútbol femenino de Colombia”, claramente sería mejor si fuesen respetadas con una liga que se merecen.



Finalmente, sobre la joyita, Linda Caicedo expresó, “Colombia gana un potencial ofensivo muy grande con la presencia de Linda (Caicedo), pero creo que Colombia no es solamente ella, es un equipo lleno de muy buenas jugadoras Creo que la presencia de Linda deja al equipo más fuerte, pero es un equipo muy completo”.