Jesurún sigue en eventos internacionales ¿y el técnico para Colombia?

Ya pasó una semana de la eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas y la no clasificación al Mundial de Catar 2022, y desde la Federación Colombiana de Fútbol no ha salido una sola palabra para justificar el fracaso, explicar los motivos de quedar afuera de la Copa Mundo de la Fifa, o para hablar de lo que viene para el futuro.



¿Se va Reinaldo Rueda o se queda? El silencio en la FCF da espacio para cualquier tipo de especulación, aunque el entrenador dio a entender que su contrato terminó el mismo martes 29 de marzo, en Puerto Ordaz, al confirmarse la eliminación de la Selección.



¿Y la dirigencia? Un par de días más tarde, la cúpula de la Federación estaba en Catar, disfrutando de la fiesta previa del Mundial y colándose al sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, pues Colombia no estaba en ninguna de las balotas y bombos… puras relaciones diplomáticas.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación, tenía justificada su presencia en Catar, pues estaba en el Congreso de la Fifa y hasta fue elegido en un importante cargo del organismo. Sin embargo, Álvaro González Alzate (presidente de Difútbol) y Fernando Jaramillo (presidente de Dimayor), lo acompañaron para no perderse ese roce, que no tendrá la Selección ni los hinchas.



Así, el futuro de la Selección Colombia, la consecución de un nuevo entrenador y poner en marcha un nuevo proyecto pensando en el Mundial de 2026, no estaría en la lista de prioridades de la Federación. Por lo menos no hay afán de ponerle la cara a los colombianos. ¿Estarán trabajando en silencio y hermetismo?



¿Qué hace Jesurún en Europa?

Luego de estar en Catar, la gira del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sigue por estos días. Es por eso que Jesurún fue visto en Londres… ¿Buscando entrenador para la Selección?



Ya habrá tiempo para eso, lo realmente importante pasa por sus compromisos con la Conmebol, que anunció este lunes la creación y apertura oficial a una Oficina de Representación Conjunta con la UEFA, “que permitirá mayor rapidez y eficiencia en la concreción de proyectos comunes entre ambas confederaciones”.



¡Agenda apretada!