‘Dibu jugó con sus condiciones’: hombre de Selección habló de Martínez

Pasan los días y sigue siendo tema de conversación la actuación de Emiliano Martínez en la polémica tanda de penaltis entre Colombia y Argentina por semifinales de Copa América.



Ya dieron su opinión periodistas, analistas, exfutbolistas e incluso el mismo señalado. En esta ocasión, quien habló fue Rafael Santos Borré, delantero que fue titular aquel día.

En diálogo con el programa ‘ESPN F90’, el barranquillero de 25 años aseguró no haber visto algo malo en los comentarios del arquero rival e incluso aseguró que esa situación se vive día a día en el fútbol argentino.



“Puede ser que se haya excedido un poco, pero Dibu también jugó con sus condiciones e intentó intimidar. Yo que jugué en el fútbol argentino estoy acostumbrado a ese tipo de gastadas, por decirlo así”, expresó.



Recordemos que en aquella tanda fallaron los dos zagueros centrales (Dávinson Sánchez-Yerry Mina) y un especialista como Edwin Cardona. Algo entendible en los dos primeros (no están acostumbrados a dicha presión), pero extraño en Cardona, cuya mayor virtud justamente es la pelota quieta.

​

Para Borré, la clave pasaba por no dejarse “sacar”​ y tener fortaleza mental: “Es importante tener la tranquilidad y personalidad para manejar eso y no dejarte sacar. De los jugadores nuestros que les tocó patear, no sé si era la primera vez o si era difícil enfrentar un portero con esas cosas porque muchas veces no te dicen nada y Dibu los supo manejar”.



Por último, señaló que sus compañeros estaban seguros de “dónde iban a patear”, pero la virtud del rival fue plantearles “una situación diferente” y explotar su debilidad. Trabajo mental perfecto de Martínez.



En aquella noche, Borré fue titular en ataque junto a Duván Zapata, pero fue sustituido al iniciar la segunda parte por justamente Cardona...