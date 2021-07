Borré, sorpresa contra Uruguay: ¿qué tiene para reemplazar a Cuadrado?

Reinaldo Rueda no se cansa de sorprender en la Copa América. Esta vez, en cuartos de final de la Copa América contra Uruguay, ha dispuesto una Colombia con una novedad que acapara toda la atención: Rafael Santos Borré.

El atacante aparece, en la teoría, ocupando el lugar del sancionado Juan Guillermo Cuadrado, un hombre definitivo en la generación del juego nacional. Y la pregunta salta de inmediato: ¿es capaz de ajustarse esa chaqueta? ¿Lo ha hecho antes?

​

Sí y sí. Santos Borré tiene la confianza del DT, ha sido titular ya en dos partidos de los cuatro que ha jugado Colombia en la Copa y en ambos su rendimiento fue satisfactorio. Ok, no marcó. Pero ese sacrificio que mostró le valió la elección como titular en este nuevo desafío.



Borré fue titular contra Ecuador (victoria 1-0) y contra Brasil (derrota 2-1). Y en este último duelo su trabajo estuvo lejos del área y más cerca de Cuadrado, el hombre al que en teoría reemplazará en el módulo 4-4-2. Sus números hablaron por él en ese, el partido más duro hasta aquí: 14 recuperaciones y 6 quites. Su mapa de calor se movió todo el tiempo por derecha, seguramente un dato que convenció a Rueda para apostar por él ahora.



El barranquillero bien puede alternar con Muriel en el frente de ataque, si llega el momento es un definidor que da garantías él sabrá aparecer y si hay que correr y quitar, probó en Colombia y antes en River Plate que es capaz. Veremos cómo sale el nuevo ensayo. Pero que Rueda y Borré saben de qué hablen, no tengan dudas.