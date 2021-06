¿Para qué está Colombia? 'Queremos ser campeones, es el objetivo'

Rafael Santos Borré se ganó un lugar en esta Copa América con su sacrificio y su juego solidario para la Selección Colombia. Ahora solo le queda una tarea pendiente: el gol.

La derrota contra Brasil



Tratamos de dejarlo atrás, en el momento nos costó entenderlo pero después tratamos de concentrarnos en lo que tenemos que mejorar y en lo que se ha hecho bien también.



Balance personal en Copa



Para mí era importante estar acá, muchas personas querían verme acá y en cuanto a lo que he podido brindar he podido estar en dos partidos complicados, son dos selecciones con buen funcionamiento y lo que he podido ayudar es estar sólido, ayudar a recuperar, darles una mano a los volantes y que cuando la tengamos tengan un jugador para desahogarse y generar fútbol, en la posición que me utiliza el profe que es un poquito detrás del 9.



Deuda del gol



Tenemos que analizar el juego, lo que se necesita en el momento, esperamos encontrar ese momento en que los delanteros podamos sacar nuestras mayores cualidades



Protagonismo en marca



Contra Brasil sabíamos que tienen grandes jugadores, un inicio de juego muy marcado con sus centrales y volantes de marca, había que ser inteligentes y saber correr el campo, estar entre dos y tres jugadores para llegar a distintos lugares, hablamos con los compañeros para ser intensos en la zona donde generan el juego. Desde que llegué a River he tomado un rol en un equipo que me respalda, es algo que viene conmigo y quiero seguir manteniendo.



'Fuimos más'



Uno termina el partido y por una situación así te da mucha rabia, pero tratamos de dejarlo en el camerino, lo hablamos nosotros y con el profe, que fuéramos inteligentes y pensemos que nos ganamos un respeto por ese primer tiempo y parte del segundo, en los duelos fuimos más que ellos en muchos momentos y eso hace que otras selecciones te respeten y sepan que Colombia tiene potencial para competir.



Para mejorar



A veces en pequeñas distracciones se puede perder mucho trabajo, es tratar de mejorar en esos instantes en los que el juego se pone más movido, acciones rápidas y hay que estar concentrados y que se vea una Colombia más sólida.



Queda la satisfacción de ser un equipo sólido y fuerte, si estamos juntos y tenemos claro lo que cada uno debe hacer podemos ser un equipo difícil y que compita, con eso nos quedamos para lo que viene.



¿Para qué está Colombia?



Nosotros queremos ser campeones, es nuestro objetivo, es nuestro sueño que es lograr un título con esta selección, es la mentalidad. Ellos se dieron cuenta que cuando estamos sólidos podemos competir muy bien.