'Nuestro ataque es preocupación para otras selecciones': Santos Borré

Rafael Santos Borré jugó la Copa América como jugador de River Plate, pero ahora llega a la Eliminatoria militando en la Bundesliga con Eintracht Frankfurt. Está motivado y quiere aportar lo que ha aprendido desde su regreso a Europa. En conferencia de prensa este martes tuvo palabras de elogios para sus compañeros de Selección, especialmente para Falcao García.

"Estoy contento de estar nuevamente representando a mi país. Es una alegría y un orgullo muy grande. Estoy cómodo en Alemania, la adaptación va muy bien, estoy en una liga de élite. Quiero poner en práctica en Selección, lo que he aprendido en la Bundesliga. Me siento más maduro y espero poder aportarle lo mejor de mi a este grupo".



Borré tuvo acción con la tricolor en la Copa América, donde celebraron el tercer puesto, así que llegó esta vez lleno de confianza. "Haber jugado la Copa América con la Selección te da experiencia, jerarquía y conocimiento con los compañeros. Me siento con mucha más confianza en este nuevo ciclo. Los que jueguen será una decisión del profe Rueda. Estamos contentos con el grupo que está acá, tenemos variantes. Estoy a disposición para cuando el Profe me necesite. Cada uno tiene su fortalezas y sus virtudes, él tiene variantes y varias opciones. Yo trato de aportarle al equipo mi facilidad de adaptarme a varias posiciones dentro del campo".



También tuvo palabras de elogio para sus compañeros de ataque, especialmente para el 'Tigre', que regresó tras una larga ausencia. "Falcao le da mucha jerarquía a nuestra Selección. Es un jugador de nombre y de peso, y es uno de nuestros capitanes. Nuestro ataque teniéndolo a él es una preocupación para las otras selecciones".



El exjugador del River Plate también se refirió al primer partido frente a Bolivia, en la altura de La Paz. ¿Cómo lo imagina? "La altura juega para los dos. Ellos como nosotros conocemos las ventajas y las dificultades de jugar en La Paz. Hay que saber cómo jugar, debemos ser estrategas. Hay que aprovechar la media distancia".



Sobre el rival agregó que "Bolivia es un rival que intenta ir por afuera y buscar la referencia de Marcelo Martins, prueban mucho de media distancia. Lo importante es como estemos nosotros. Viendo lo que han vivido los otros equipos y analizando lo que han venido haciendo, ya nos vamos haciendo una idea de lo que son como equipos y lo que proponen como local".