El problema de Falcao, una lesión más a la lista: verdugo del Tigre

La noticia de Falcao García saliendo de la cancha del Bernabéu, tras marcar el descuento del Rayo Vallecano, encendió las alarmas en el entorno de la Selección Colombia, dejando todo a la suerte y esperar que el parte médico fuera alentador. Sin embargo, hoy se conoció la rotura del aductor mayor del muslo derecho, lo que lo dejará por fuera de la convocatoria de Rueda.

El historial de lesiones en el tiempo reciente, no favorece para nada a Falcao, pues al no poder mostrar su mejor nivel, lo marginaron de la Copa América. Además, en su etapa con Galatasaray, no pudo brillar y mostrar su potencial.



Pues en lo que va del año, esta es la quinta lesión, siendo la primera con Rayo Vallecano, luego de un arranque de ensueño que tiene a los de Vallecas soñando con hacer una gran campaña. En total, ha estado por fuera 71 días. La gravedad de la molestia sufrida contra Real Madrid lo dejaría alrededor de un mes por fuera, como también lo hizo en su momento el desgarro de fémur que presentó a inicios del 2021, sacándolo de las canchas por 32 días.



Y es que las lesiones musculares se han vuelto reiterativas. Pues nada más en el 2020 el Tigre sufrió tres inconvenientes de ese tipo, entre el muslo y distensión, estando fuera de las canchas un total de 99 días.



Ahora, queda en Rueda si decide o no llamar a un reemplazo, teniendo en cuenta la proximidad del duelo contra Brasil y luego Paraguay. Pese a tener relevo en la zona de ataque, no se puede negar que la baja del Tigre representa un bajón desde el liderazgo, que él ha sabido llevar dentro y fuera de la cancha.