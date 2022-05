Vélez dio terna de técnicos para Colombia y sorpresas en convocatoria

En su audiocolumna de Palabras Mayores, en Antena 2, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a los tres nombres que tendría la Federación Colombiana de Fútbol para elegir al reemplazante de Reinaldo Rueda como seleccionador del equipo absoluto. De igual manera, entregó algunos nombres de jugadores que serían convocados para un amistoso que se avecina, cuando se presume que la lista sea oficial este martes. ¡Hay varias sorpresas!

"Hoy deben salir dos convocatorias, una la Sub-20 que va a Toulón, y dos, la del partido amistoso. Colombia rechazó porque no era el momento para amistosos. Polonia, Senegal y dos en Japón, más este que va a ser ante los saudíes. La idea es que el lunes 30 se pueda comenzar a preparar este partido, no tengo la nómina completa pero sí les puedo adelantar que regresará Helibelton Palacios, que tendrá 22 viajeros, aunque seguramente la convocatoria tenga 23 o 24", mencionó.



Se refirió al caso Luis Díaz y aunque dice que sí estaría en los planes de la tricolor para este partido internacional ante Arabia Saudita, no es muy segura su presencia por su compromiso con Liverpool. "Dependemos de Díaz porque sí estará, pero no es justo que le exijamos que viaje. Todos queremos que esté pero va a depender de su cansancio porque juega una final de Champions el 28".



¿Y las novedades? Vélez agregó que llevarán como arqueros a Camilo Vargas e Iván Arboleda, y de los veteranos a Dávinson Sánchez porque "pidió que lo convocaran", y Wilmar Barrios. "Del medio local solo va un jugador, (Kevin) Velasco del Deportivo Cali (...)".



El analista deportivo también dijo que esta convocatoria tendrá a (Óscar) Estupiñán y Juan Camilo 'Cucho' Hernández. "De esa nueva generación, (Eduard) Atuesta, (Steven) Alzate, (Jhon) Arias y (Kevin) Agudelo, obviamente (Luis) Sinisterra con (Rafael Santos) Borré. Esa será la base del equipo".



De igual manera mencionó que la FCF maneja una baraja con tres técnicos extranjeros, y aprovechó el momento para reprochar que no se incluyera a Alberto Gamero, actual técnico de Millonarios. Lo que sí dejó claro es que entre los candidatos no está Ricardo Gareca.



"Después de 100 o 120 hojas de vida, llamadas personales de directores técnicos, visitas de empresarios y demás, hay solamente tres nombres para dirigir a la selección colombiana. Hay dos nombres y una incógnita, si usted me pregunta cuál de los tres, yo preferiría al señor X. Su nombre no puede ser mencionado porque tiene contrato con una selección y va a jugar el Mundial, no el repechaje, así que olvídense que es (Ricardo) Gareca".



Y agregó "el dos se llama Matías Almeida, que no lo veo con mucha opción ni con muchas ganas. Es un hombre con recorrido como jugador, selección y medalla de plata de Olímpicos, ha dirigido en México, Grecia y no tiene experiencia con Selección. Su hoja de vida es interesante. El tercero es un hombre a quienes ustedes conocen, se llama Néstor Lorenzo. Salió de las garras de la banda de (José) Pékerman y (Pascual) Lezcano. No tiene ninguna relación con ellos y dirige hoy a Melgar de Arequipa. No es de alto perfil, pero es una opción válida. Tiene en contra que de pronto se anima a volver a convocar a esos que están en curso acelerado de exjugadores", mencionó Vélez.